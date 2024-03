Werbung

Zur Verfügbarkeit der Govee Neon Rope Light 2 haben wir die steuerbare flexible RGB-Leiste des asiatischen Herstellers in einem Kurztest ausprobiert. Nachdem wir uns schon einige Hue-Geräte von Philips angesehen haben, waren wir gespannt auf das Konkurrenzprodukt, insbesondere auf die App. Wir erhielten von Govee eine 5 m lange Variante, die ab heute beispielsweise bei Amazon für 99,99 EUR verfügbar ist.

Egal, ob es nun zur Verschönerung eines Gaming-Zimmers sein soll, oder zur steuerbaren Beleuchtung des Wohnzimmers: Über App- und Smart-Home-gesteuerte Lampen sind aktuell schwer angesagt. Wenn schon der RGB-PC in allen Farben leuchtet, lassen sich hinter dem Monitor auch stimmungsvolle Beleuchtungsszenarien umsetzen, um sich noch tiefer im Spiel zu fühlen. Das war auch eine der Ideen des Testers, das Govee Neon Rope Light 2 anzuwenden. Allerdings hatte die Tochter nach Sichtung des Paketes den längeren Atem, ständig darum zu bitten, die Govee Neon Rope Lights 2 im Kinderzimmer auszuprobieren, statt hinter dem Gaming-PC im Home Office. Auch für derartige Beleuchtungszwecke wäre sie sicherlich aufgrund der angebotenen Motive zur Installation zu gebrauchen. Nach ein paar Tagen wiederholter Fragerei hatte sie das Duell gewonnen. Aus dem Test der stimmungsvollen Beleuchtung im Monitor-Hintergrund oder der eleganten Beleuchtung des Gaming-Zimmers wurde also ein lustiges Wandbild im Kinderzimmer.



Mit einer Länge von 5 m (alternativ 3 m für 79,99 EUR) lassen sich diverse Formen und Figuren formen. Govee liefert in der App dafür einige Ideen, was man sich an die Wand zaubern kann. Mit den mitgelieferten Befestigungsschienen - einige kurz, einige zum erreichen starker Biegeradien länger und mit Knick-Möglichkeit in der Mitte - lassen sich selbst ausgefallene Radien und Motive an die Wand bringen. Etwas Geschick muss man allerdings mitbringen bei der Montage.

Mitgeliefert werden dem Govee Neon Rope Light 2 insgesamt 21 kurze Montageschienen und sechs doppelte Montageschienen. Bei der 3 m langen Variante sind es 10 kurze Montageschienen und sechs doppelte Montageschienen. Hinzu kommt ein RGB-Controller, der das Govee Neon Rope Light 2 entweder per Bluetooth oder WLAN ansteuert, und ein Trafo mit Anschlusskabel. Diverse Kabelbinder und Schrauben mit passenden Dübeln werden ebenso mitgeliefert. Auch Alkoholpads zum Reinigen der Wand vor dem Aufkleben sind enthalten.

Die Schrauben und Dübel sind gerade dann sinnvoll, wenn man das Govee Neon Rope Light 2 nicht nur in geraden und einfachen Bahnen verlegen will, sondern in engen Radien und Biegungen. Dann ist das Aufkeben der Montageschienen über die angebrachten Klebepads nicht wirklich sinnvoll, in unserem Test lösten sie sich schon nach wenigen Tagen. Wer also wirklich kreative Bilder an die Wand werfen will, sollte zumindest an starken Biegungen die Montageschienen verschrauben. Wer es ganz gründlich machen will, bringt die meisten der Schienen per Schraube an die Wand.

Sehr einfach macht es Govee dem Anwender, die Neon Rope Lights 2 per App anzubinden und zu steuern. Und die App unterstützt auch beim Anbringen der Neon Rope Lights 2 an der Wand: Zunächst muss die RGB-Leiste mit dem Handy verbunden werden, dann kann das Motiv ausgesucht werden. Govee gibt dann schon Informationen darüber, wo die Montageschienen angebracht werden müssen. Dafür färbt Govee die Leiste an den richtigen Stellen rot ein, sodass man visuell gleich einen Eindruck hat, wo die Montageschienen hin müssen - das ist smart!

Im Anschluss lässt sich die RGB-Leiste auch per WLAN steuern, und somit selbst aus der Ferne kontrollieren. Auch mit Google Home, Alexa oder Matter kann die Leiste so gesteuert werden. In unserem Test funktionierten Alexa und Matter hervorragend, Google Home konnten wir nicht testen.

Die App bietet die Möglichkeit, verschiedene Farben, Helligkeiten und Geschwindigkeiten einzuschalten, diverse Effekte werden angeboten oder man kann auch selber kreativ sein und seine eigenen Effekte und Routinen einprogrammieren. Wir haben dabei 70 Zonen gezählt, in welche unsere 5 m lange Version segmentierbar ist. Die App ist dabei so selbsterklärend, dass selbst die achtjährige Tochter schnell Spaß daran gefunden hat, diverse Einstellungen selber vorzunehmen. Partystimmung kommt bei der Sound-basierten Steuerung auf, aber die Govee Neon Rope Lights 2 eignen sich auch als Nachtlicht hervorragend. Eine automatische Abschaltung und Timer-Funktionen existieren ebenso in der App.

Insgesamt kann man Govee hier nur einen Daumen nach oben geben: Von den vielen gescheiterten App-Versuchen, die wir im Smart Home Bereich gesehen haben, hebt sich Govee deutlich ab und liefert eine vernünftige und smarte App mit intelligentem Setup-Assistenten. Daran können sich andere eine Scheibe abschneiden.

Im ausgeschalteten Zustand zieht das Govee Neon Rope Light 2 knapp 0,9 Watt aus der Steckdose. Das ist sicherlich akzeptabel, denn es lässt sich so ja remote bedienen. Bei weißem Licht und 100% Helligkeit - üblicherweise zeigt sich dann der maximale Stromverbrauch - liegt das Licht bei 45,4 Watt Verbrauch. Die Leuchtkraft ist unter diesen Settings aber sicherlich geringer als bei einer entsprechenden 40-W-Lampe - es ist halt eher eine Deko-Option als eine Lichtquelle.

Fazit

Spaß hat man mit dem Govee Neon Rope Light 2 auf jeden Fall. Entweder als Gaming-Equipment hinter dem Gaming-PC, um mehr Stimmung im Gaming-Zimmer zu bekommen, oder zur Beleuchtung im Kinderzimmer - mit der LED-Leiste sind viele Ideen realisierbar. So lässt sie sich beispielsweise auch hinter Geräten oder in Fugen verstecken und dann eine indirekte Beleuchtung generieren, die einfach per RGB gesteuert wird. In der 5-m-Variante hat man zudem ausreichend Länge, um auch ausgefallene Motive erreichen zu können.

Ein großes Kompliment muss man Govee bei der App machen. Man hilft hier nicht nur, ein kompliziertes Motiv an die Wand bringen zu können, sondern hat auch reichlich Steuerungsoptionen mit untergebracht. Die Montage wird so deutlich vereinfacht, die Ansteuerung ist kinderleicht. Die App ist dabei mehr oder weniger selbsterklärend und sauber strukturiert, ordentlich aufgebaut und hat nicht den Eindruck diverser Smart-Home-Apps, die schnell zusammengeklickt wurden, um das Produkt am Markt zu platzieren. Hier spielt Govee in einer Liga mit den Firmen, die wir immer als positiv herausheben im Bereich Smart Home - so auch die Konkurrenz von Philips.

Bei der Leuchtkraft ist zu beachten, dass sich die Govee Neon Rope Lights 2 natürlich nicht dazu eignen, ein ganzes Zimmer zu beleuchten. Sie sind als Akzentpunkte zu sehen, um Stimmung in das Zimmer zu bringen - nicht um Tageslicht zu ersetzen. Das machen sie aber sehr gut. Für einen Preis von 99,99 EUR (entweder bei Amazon oder bei Govee.com) ist dies auch mehr als angemessen. Der Stromverbrauch ist im Idle-Betrieb ausgeschaltet zudem mit 0,9 W akzeptabel und im angeschalteten Zustand ebenso in Ordnung.

Insofern: Definitiv ein cooles Gadget, um in einem Zimmer mit Licht einen coolen Effekt an die Wand zu zaubern!