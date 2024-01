Werbung

HTC VIVE hat auf der CES den neuen VIVE Full Face Tracker vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Plug-and-Play-Modul für die VIVE XR Elite, das über einen USB-C-Anschluss mit dem Headset verbunden wird und Gesichts- und Mundbewegungen verfolgen kann.

Der neue VIVE Full Face Tracker eröffnet so zahlreiche Möglichkeiten für ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien. Diese gehen von natürlicheren und realistischeren Avataren über die Unterstützung von Animatoren und Forschern bis hin zu Schulungen, dem Gesundheitswesen und vielem mehr. Dabei will der neue Tracker ein außergewöhnliches Maß an Immersion in VR an den Tag legen und natürliche Gesichtsausdrücke für virtuelle Umgebungen beispielsweise in Spielen, bei Motion Capturing sowie in der Forschung bieten. Augen- und Gesichtsverfolgung können so als neue Art der Eingabemöglichkeit für Spiele und andere Anwendungen genutzt werden.

Laut Hersteller soll er bis zu 38 Blend Shapes von Lippen, Zähnen, Zunge, Wangen, Nase und Kinn mit einer Tracking-Rate von 60 Hz erfassen können. Dadurch sollen auch subtile Gesichtsausdrücke exakt dargestellt und diese ebenso in Echtzeit an das gesprochene Wort angepasst werden können.

Der VIVE Full Face Tracker kann dazu Augenbewegungen mit 120 Bildern pro Sekunde verfolgen und verfügt über eine neue Funktion zur automatischen Kalibrierung. Der Tracker erkennt dabei den Augenabstand (IPD) des Nutzers und kalibriert das Headset automatisch, um so eine komfortable und klare Sicht gewährleisten zu können. Dank dieser Funktion können auch mehrere Nutzer dasselbe Headset verwenden, ohne den IPD-Schieberegler jedes Mal manuell neu einstellen zu müssen. Die Dioptrienzahl kann dabei nach wie vor direkt am VIVE XR Elite Headset eingestellt werden.

Der VIVE Full Face Tracker kann ab sofort für 192 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer auf der Business-Website von HTC VIVE vorbestellt werden.