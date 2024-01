Werbung

Razer zeigt seine neuesten Produkte aus dem Bereich Gaming auf der CES 2024. Am Stand in der Central Hall wird neben Notebooks und Gaming-Peripherie der neue Razer Iskur V2 Gaming-Stuhl gezeigt.

Der Razer Iskur in seiner Originalversion wurde mit E-Sportlern und Ergonomie-Experten entwickelt. Die neue V2 soll den Stuhl noch weiter verbessern und an die Bedürfnisse von Spielern anpassen. Das Besondere an dem neuen Stuhl ist laut Hersteller das neue 6D-Adjustable-and-Adaptive-Lumbar-Support System. Dieses wurde entwickelt, um sich der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule anzupassen. Der federbelastete Mechanismus passt sich an das Körpergewicht und die Körperhaltung der Nutzer an und ermöglicht eine vollständige individuelle Anpassung durch die integrierte Lumbalkurveneinstellung. Dazu bietet der Stuhl die Möglichkeit, sowohl die Vorwölbung als auch die Höhe der Lendenwirbelsäule einzustellen.

Als Ergänzung zu den ergonomischen Fortschritten verfügt der Iskur V2 über hochverdichtete Schaumstoffkissen. Die reaktive Sitzneigung und die bis zu 152-°-Neigungsfunktion ermöglichen es dem Spieler, den Sitzwinkel je nach Wunsch zu verändern. Der Iskur V2 ist aus EPU-Kunstleder gefertigt und auf den täglichen Gebrauch ausgelegt. Die 4D-Armlehnen des Stuhls bieten Anpassungsmöglichkeiten in Höhe, Position und Winkel.

Der Razer Iskur V2 ist ab sofort über die Webseite von Razer erhältlich. Der Preis liegt bei 699,99 Euro.