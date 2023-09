Werbung

Mit dem Echo Hub hat Amazon sein erstes reines Smart-Home-Bedienpanel vorgestellt. Ein 8-Zoll-Touch-Display und Alexa sollen die Steuerung des intelligenten Heims erleichtern. Bei der nächsten Generation des Echo Show 8 (3. Gen., 2023) wird ein Smart-Home-Hub hingegen integriert.

Echo Hub: Ein Smart-Home-Bedienpanel mit Alexa

Amazon ordnet den Echo Hub selbst als Alexa-fähiges Smart-Home-Bedienpanel ein. Er ist praktisch ein 8-Zoll-Touchdisplay (1.280 x 800 Pixel) für die Montage an der Wand oder die Nutzung mit einem Standfuß, das mit seinem Smart-Home-Dashboard für den Smart-Home-Betrieb ausgelegt ist. So soll es einfach möglich sein, Smart-Home-Geräte zu gruppieren und zu verwalten, das Ring-Sicherheitssystem zu nutzen und mehrere kompatible Kameras gleichzeitig anzuzeigen. Per Infrarot erkennt der Echo Hub, ob sich ein Nutzer nähert. Er wechselt dann zum Beispiel von der Anzeige der Lieblingsfotos oder einer Uhr zur Smart Home-Steuerung.

Der Smart-Home-Hub unterstützt Zigbee, Thread, Bluetooth und Matter. Damit sollen sich über 140.000 verschiedene Smart-Home-Geräte nutzen lassen. Der Echo Hub unterstützt drahtlose Internetverbindungen, kann mit einem kompatiblen, optionalen Power-over-Ethernet (PoE)-Adapter aber auch kabelgebunden genutzt werden. Das Gerät hat Stereolautsprecher und Mikrofone, kommt aber ohne Kamera aus.

Echo Show 8 (3. Gen., 2023): Smarter HD-Touchscreen mit Smart-Home-Hub

Mit dem Echo Show 8 (3. Gen., 2023) bietet Amazon einen smarten HD-Touchscreen in neuer Generation und mit Smart-Home-Hub an. Auch er erhält einen Smart-Home-Hub mit Unterstützung für Zigbee, Thread, Bluetooth und Matter. Das neue Design wird von geschwungenen Linien geprägt. Im Inneren steckt ein neuer Prozessor, der für schnellere Reaktionen sorgen soll. Integrierte Raumanpassungstechnologie und 3D-Audioverarbeitung sollen für einen klareren und voluminöseren Klang der beiden Breitband-Neodym-Treiber sorgen.

Bei Videoanrufen profitieren Nutzer von einer optimierten Audio-Pipeline, die Hintergrundgeräusche unterdrückt und von einer mittigen 13-MP-Kamera. Eine eingebaute Kameraabdeckung und eine Taste zum Deaktivieren des Mikrofons sollen die Privatsphäre schützen. Der neue Echo Show 8 passt den Bildschirminhalt der Startseite in Abhängigkeit von der Entfernung des Nutzers an. Dadurch sollen Inhalte auch bei unterschiedlichem Abstand gut erkennbar bleiben. Diese adaptiven Inhalte wird Amazon ab Oktober auch für den Echo Show 8 (2. Generation) ausrollen. Weitere Echo Show-Modelle sollen davon ab Anfang 2024 profitieren.

Preise und Verfügbarkeit

Der Echo Hub soll 199,99 Euro kosten. Bisher können sich Interessenten aber nur registrieren. Sie werden benachrichtigt, wenn Vorbestellungen möglich werden. Als Zubehör wird es Rahmen in Weiß, hellem Holz oder Metallic sowie einen Standfuß geben.

Der Echo Show 8 kann ab sofort für 169,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung startet ab 25. Oktober. Der HD-Touchscreen zeigt sich wahlweise in Weiß oder in Anthrazit. Für 39,99 Euro wird ein verstellbarer Echo Show 8-Ständer mit USB-C-Ladeanschluss angeboten.