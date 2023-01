Werbung

Acer fällt immer wieder durch eher ungewöhnliche Gadgets auf. Nachdem man es 2018 mit dem Predator Thronos und einem aufwendigen Gaming-Chair mit zahlreichen Vibrationsmotoren sowie einer verstellbaren Sitzschale in einem massiven Stahlskelett versuchte, präsentiert man jetzt zur Consumer Electronics Show in Las Vegas einen Fahrradschreibtisch.

Der smarte Bike Desk eKinekt BD 3 kombiniert einen Schreibtisch mit einem stationären Fahrrad, womit Arbeitsplatz und Hometrainer zusammenrücken. Auf ihm soll man für einen gesünderen Lebensstil gleichzeitig arbeiten und trainieren können, aber auch nachhaltig das eine oder andere USB-Gerät antreiben, bzw. aufladen können. Der Fahrradschreibtisch nutzt nämlich die Energie der Tretkraft, um entsprechende Geräte über zwei USB-Typ-A- oder einen Typ-C-Anschluss versorgen zu können.

Tatsächlich soll eine Stunde konstantes Radfahren bei 60 Umdrehungen pro Minute bis zu 75 W an selbst produzierter Energie hervorbringen, was sogar für den Betrieb eines Ultrabooks ausreichend wäre. Dieses wiederum kann direkt auf die PCR-Kunststoff-Tischplatte vor sich am Lenker abgestellt werden.

Sitz und Tischhöhe können ganz einfach an die gewünschte Position angepasst werden. Der Fahrradschreibtisch kommt mit zwei verschiedenen Modi: Im Arbeitsmodus rückt die Tischplatte näher an den Sitz, sodass auch während des Fahrens eine aufrechte Position beim Tippen gewährleistet wird. Im Sportmodus wird die Tischplatte vom Sitz aus weiter nach vorne verlagert, sodass mehr Platz zum Treten bleibt. Das schafft mehr Beinfreiheit und die Tretkraft kann gesteigert werden. Passend dazu hat Acer sogar an einen Getränkehalter sowie einen Taschenhaken gedacht.

Ein integriertes LCD und eine begleitende Smartphone-App liefern Informationen über den individuellen Trainingsfortschritt, wobei Informationen zu Fahrtdauer, Entfernung und Geschwindigkeit sowie die Anzahl der verbrannten Kalorien getrackt werden können. Hierfür lässt sich das eigene Profil anhand der Körpergröße, Gewicht, Geschlecht und Alter definieren. Eine LED-Ladeanzeige an der Rückseite des Fahrrads zeigt außerdem an, dass die kinetische Energie durch das Treten umgewandelt wird.

Der Acer eKinekt BD 3 wird voraussichtlich ab Juni zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 999 Euro verfügbar sein.