Gigabyte präsentiert aufblasbaren Gaming-Sessel

Wer bislang dachte, weitestgehend alles an Gaming-Equipment gesehen zu haben und dass das Kuriositätenkabinett bei besagtem Thema bereits seinen Zenit erreicht hat, wird nun dank Gigabyte eines Besseren belehrt. Das Unternehmen hat per Social-Media-Plattform Twitter einen aufblasbaren Gaming-Sessel vorgestellt. Hierbei handelt es sich keinesfalls um einen verspäteten Aprilscherz. Der in schwarz gehaltene und mit weißen Verzierungen versehene Sessel ist auf den ersten Blick eher für Spieler geeignet, die einen eigenen Pool im Garten haben. Allerdings dürften insbesondere deutsche Spieler aufgrund der momentanen Jahreszeit kaum ein Interesse am aufblasbaren Aorus-Gaming-Sessel von Gigabyte haben.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Aktuell hüllt sich Gigabyte größtenteils in Schweigen und hat bei der Veröffentlichung auf Twitter keine relevante Informationen, wie zum Beispiel die Dimensionen der Sitzfläche, bekannt gegeben. Außerdem fehlen offenbar Einbuchtungen, um Getränke in der Armlehne abzustellen.

Sowohl zur Verfügbarkeit, als auch zur unverbindlichen Preisempfehlung gibt es derzeit noch keinerlei Informationen. Allem Anschein nach will Gigabyte zunächst die Reaktionen der Kundschaft abwarten und anschließend entscheiden, ob es sich nicht doch lediglich um ein Werbegeschenk handeln wird. Andernfalls würde sich eine Veröffentlichung in Deutschland wohl im kommenden Jahr in den Sommermonaten lohnen.