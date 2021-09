Apple Watch Series 7: Kleines Design-Update für die Smartwatch

Wie erwartet hat Apple am Dienstagabend neben zwei neuen iPad-Geräten die neuste Generation der Apple Watch präsentiert. Entgegen der Gerüchte der letzten Tage fällt das Design-Update jedoch deutlich zurückhaltender aus und wird sich optisch nicht an die iPhone-Familie anschmiegen.

Vielmehr setzt man weiterhin auf ein abgerundetes Gehäuse, das eine 20 % größere Bildschirmfläche erlaubt und auf deutlich dünnere Bildschirmränder setzt. Die bisher bekannte Formensprache wird insgesamt jedoch beibehalten. Die Rahmen werden nun leichter abgerundet, das Gehäuse farbenfroher und wird in der Standard-Version auch in einem dunklen Grün, Blau und dem altbekannten Rot erhältlich sein.

Was die Stabilität und Robustheit anbelangt, so verspricht Apple für die Apple Watch Series 7 weitere Verbesserungen. So ist das Gehäuse IP6X zertifiziert und nach WR50 wasserdicht. Es ist nach der Apple Watch Series 4 bereits das zweite, größere Design-Update für die Smartwatch aus Cupertino.

Das Display soll deutlich heller als beim Vorgänger sein und dank der weiter gestiegenen Größe mehr Informationen anzeigen können, weswegen Apple gesonderte Watchfaces für seine neue Uhr bereithalten wird. Auf technische Daten ging man während der Keynote leider nicht ein. Vermutlich wird es den neuen S7-SoC mit etwas schnellerer Performance und höherer Effizienz geben. Neue Sensoren gibt es hingegen keine. Zuletzt hatte Apple im Bereich der Gesundheitssensoren eine Blutsauerstoff-Messung integriert.

Immerhin soll sich der Akku bis zu 33 % schneller aufladen lassen. Dank USB-C-Verbindung soll sich der integrierte Stromspeicher innerhalb von nur 45 Minuten auf eine Ladeleistung von 80 % bringen lassen. Eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden wird versprochen.

Die neue Apple Watch Series 7 soll im Herbst ab 399 US-Dollar auf den Markt kommen, wobei die LTE-Version bei 499 US-Dollar starten wird. Die Apple Watch Series 3 wird dann das Einstiegsmodell ab 199 US-Dollar werden und die Apple Watch SE mit einem Preis ab 279 US-Dollar ebenfalls dem Portfolio beibehalten sein. Einen konkreten Termin für Verfügbarkeit und Vorbestellung nannte Apple leider nicht.

Dafür wird Apple Fitness+ in diesem Jahr auch nach Deutschland kommen. Die Inhalte des kostenpflichtigen Abos werden zwar weiterhin englischsprachig sein, dafür mit Untertitel ausgeliefert. Apple bietet zehn verschiedene Workout-Typen mit bis zu 45 Minuten Dauer, aufgeteilt in über 1.200 verschiedene Videos in 4K an. Außerdem hat man das Tracking für Fahrrad- und eBike-Sportler verbessert. Diese Änderungen werden für alle bisherigen Modelle, die mit watchOS 8 laufen, eingeführt.