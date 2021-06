Lesertest mit Creative: Testet das SXFI Air Gamer!

In Zusammenarbeit mit Creative suchen wir im Rahmen eines Lesertests fünf interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardwaretester werden möchten und ein brandaktuelles Gaming-Headset des Herstellers bei sich zu Hause auf Herz und Nieren testen wollen. Natürlich dürfen die Muster am Ende als kleines Dankeschön für die Mühen behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase!

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Creative insgesamt fünf Exemplare des SXFI Air Gamer, welches erst vor wenigen Wochen offiziell vorgestellt wurde. Das Headset setzt sich schon bei der Anschlussvielfalt von der Konkurrenz ab, denn das Gaming-Device lässt sich wahlweise drahtlos per Bluetooth 5.0 oder kabelgebunden über einen modernen USB-Typ-C-Port mit dem Gaming-PC verbinden. Mittels Adapter, welcher natürlich im Lieferumfang enthalten ist, ist auch eine Verbindung über einen klassischen USB-Typ-A-Port möglich. Sogar ein 3,5-mm-Klinken-Stereoeingang ist vorhanden. Alle Kabel besitzen eine Kevlar-Ummantelung.

Für die drahtlose Nutzung ist ein Akku integriert, der bis zu elf Stunden Laufzeit verspricht. Die Reichweite wird mit etwa zehn Metern angegeben. Damit ist das Creative SXFI Air Gamer nicht nur zu einem Windows-PC kompatibel, sondern kann außerdem mit einer PlayStation 4 oder 5 und sogar einer Nintendo Switch sowie einem Mac eingesetzt werden.

Für satte Bässe und lebendige Klänge stehen zwei 50 mm große Treiber mit Neodym-Antrieb bereit. Bei den Ohrmuscheln kommt perforiertes Kunstleder zum Einsatz welches besonders atmungsaktiv sein soll. Speziell für Gamer bietet das Headset den SXFI-Battle-Modus, welcher für eine verbesserte Audiowiedergabe und vor allem eine einfachere akustische Ortung von Gegnern ermöglichen soll. Creative verspricht einen "holografischen" Klang.

Speziell für die Nutzung an der Nintendo Switch, kann das Headset direkt über USB an die Konsole angeschlossen werden, während gleichzeitig eine Verbindung zum Smartphone per Bluetooth hergestellt wird, um darüber eine Chatfunktion nachzurüsten, beispielsweise über Discord oder Teamspeak, was die Nintendo-Konsole eigentlich nicht von Werk aus kann. Praktisch: So können auch gleich Anrufe entgegengenommen werden, ohne die Kopfhörer absetzen zu müssen.

Gesteuert wird das Creative SXFI Air Gamer über eine intuitive Touch-Bedienung direkt über einer der beiden Treiber-Seiten. Hier lassen sich die Lautstärke regulieren, zum nächsten Song bei der Multimedia-Wiedergabe springen oder Anrufe ablehnen und annehmen. Natürlich dürfen bei einem Gaming-Headset die bunten Leuchteffekte nicht fehlen, die über die SXFI-Control-App individuell angepasst werden können. Außerdem hat Creative das integrierte CommanderMic-Mikrofon weiter verbessert. So besitzt dieses nun einen Pop-Filter und eine verbesserte Geräuschunterdrückung.

Rund 140 Euro müssen für das Creative SXFI Air Gamer derzeit auf den Ladentisch gelegt werden. Fünf unserer Leser können das Headset nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 11. Juli ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien sowie das Testsystem genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Samples haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

