noblechairs Hero Doom Edition: Gaming-Stuhl im Doom-Look

Für Fans der beliebten Doom-Spielereihe bietet noblechairs jetzt den passenden Gaming-Stuhl an. Der Hero Doom Edition basiert auf dem bereits bekannten Hero, zeigt sich aber in Doom-Optik.

noblechairs hat das Design in Kooperation mit dem Spielestudio Bethesda gestaltet. Er ist damit ein offiziell lizenziertes Produkt aus dem Doom-Franchise. Optisch zeigt sich der Hero Doom Edition mit PU-Kunstleder und in einem schwarz-rotem Farbschema. Diverse Logos, Motive und Details knüpfen an die Doom-Reihe an. Darunter sind Höllenglyphen, ein großes Pentagramm sowie der Slogan "RIP AND TEAR".

Funktional entspricht der Doom-Stuhl dem regulären Hero. Entsprechend soll er als besonders ergonomischer und funktionsreicher Gaming-Stuhl überzeugen. Zur Ausstattung gehören eine atmungsaktive und formstabile Kaltschaumpolsterung, eine große Sitzfläche und Rückenlehne, eine justierbare Lordosenstütze und vergrößerte und gepolsterte 4D-Armlehnen. Der Stuhl und die Gasdruckfeder der Sicherheitsstufe 4 sollen für ein Gewicht von bis zu 150 kg geeignet sein. Der Stuhl selbst wiegt 28 kg. Seine 60-mm-Rollen sollen für weiche und harte Böden gleichermaßen geeignet sein. Dafür wird ein Nylonkern mit einem Polyurethanüberzug kombiniert.

Der Hero Doom Edition kann um 10 cm in der Höhe verstellt werden. Die Wippmechanik erlaubt ein Kippen des kompletten Stuhls um maximal 11 Grad. Zudem kann die Rückenlehne im Winkel von 90 bis 125 Grad verstellt werden.

Caseking nimmt bereits Vorbestellungen für den Hero Doom Edition entgegen. Der Preis liegt bei 419,90 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 17. August starten. Der reguläre noblechairs Hero in Schwarz/Rot ohne Doom-Design kostet hingegen knapp 390 Euro.

Als optionales Zubehör bietet noblechairs spezielle Hartbodenrollen, eine Fußstütze, Kissen und sogar ein Pflegeset an.