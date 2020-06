Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Towers: Umgebungsbeleuchtung per RGB-Säule

Corsair baut sein Produktangebot für die Umgebungsbeleuchtung weiter aus. Auf die Monitor-Beleuchtung iCUE LS100 folgen jetzt die Leuchtsäulen iCUE LT100.

Diese "Smart Lighting Towers" sind 42 cm hohe Aluminiumsäulen mit jeweils 46 adressierbaren RGB-LEDs. Corsair bietet sie im Starter-Kit aus zwei Säulen und Netzteil und als Erweiterungskit mit einer weiteren Lichtsäule an.

Die kabelgebundenen Lichtsäulen können relativ frei auf dem PC-Tisch platziert werden. Die LEDs lassen sich nach vorn oder hinten ausrichten. Je nach Vorliebe wird so entweder eine besonders intensive oder eine indirekte und damit dezentere Leuchtwirkung erreicht. Die Beleuchtung kann sich bei Anbindung an einen PC mit iCUE-Software an den Farben am Bildschirmrand anpassen und das Medien- bzw. Spielerlebnis so über die Grenzen des Monitors hinaus erweitern. Auch eine Nutzung als Audio-Visualizer ist möglich, Musik soll dabei durch die Beleuchtung noch intensiver erlebbar sein. Und natürlich können Farben und Effekte über iCUE auch ganz individuell ausgewählt werden. Die Software ermöglicht zudem die Synchronisation der Beleuchtung mit anderen iCUE-Produkten wie der erwähnten Monitor-Beleuchtung iCUE LS100. Wenn iCUE nicht genutzt wird, können am iCUE LT100 per Knopfdruck elf vordefinierte Effekte ausgewählt werden.

Dem Starter-Kit liegt eine abnehmbare Headset-Halterung bei, die an einer Lichtsäule genutzt werden kann. Maximal können bis zu vier der Lichtsäulen miteinander verbunden werden - dann erstrahlen insgesamt 184 adressierbare RGB-LEDs.

Die iCUE LT100 Smart Lighting Towers sollen ab sofort verfügbar sein. Das Starter-Kit kostet laut Corsair 139,99 Euro. Für ein Erweiterungskit werden 69,99 Euro aufgerufen. Ein Hardwareluxx-Test der RGB-Leuchtsäulen ist übrigens bereits in Planung.