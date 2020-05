Surface Headphones 2 und Surface Earbuds vorgestellt

Microsoft hat neben dem neuen Surface Go 2 und dem Surface Book 3 auch neue Kopfhörer vorgestellt. Der Hersteller schickt sowohl die Surface Headphones ins Rennen, sowie die Surface Earbuds. Wobei letztere bereits im vergangenen Oktober offiziell vorgestellt wurden.

Die Surface Headphones 2 werden laut Microsoft gegenüber der ersten Generation mit einigen Verbesserungen daherkommen. Allem voran ist dabei die Akkulaufzeit zu nennen, denn die neue Version wird bis zu 20 Stunden durchhalten. Der Vorgänger schaffte mit 15 Stunden eine deutlich geringere Laufzeit. Außerdem hat man an der Soundqualität geschraubt und spendiert den Surface Headphones 2 den Audio-Codec aptX. Wie auch schon beim Vorgänger ist außerdem eine aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) mit an Bord. Diese lässt sich in 13 Stufen individuell einstellen.

Der Sound wird bei den Surface Headphones 2 über Bluetooth 5.0 übertragen. Die Aufladung des Akkus erfolgt über eine verbaute USB-C-Schnittstelle. Microsoft möchte die Surface Headphones 2 ab dem 5. Juni in Deutschland verkaufen. Der Preis soll dann bei rund 280 Euro liegen. Damit startet die neue Variante deutlich günstiger in den Markt, denn der Vorgänger ist damals noch für 380 Euro ins Rennen geschickt worden.

Zudem gibt Microsoft bekannt, dass auch die Surface Earbuds in Deutschland in den Handel kommen werden. Die In-Ear-Kopfhörer wurden bereits im vergangenen Oktober vorgestellt, doch bisher nur in den USA verkauft. Der Preis wird hier auf 220 Euro beziffert und der Verkaufsstart soll am 12. Mai erfolgen.