Microsoft Surface Book 3: Bekanntes Gehäuse, neue Hardware

Microsoft schickt heute die dritte Generation seines Surface Book an den Start, dem bis dato stets schnellsten Vertreter der mobilen Surface-Familie. Während man am grundlegenden Design der 13,5- und 15-Zoll-Modelle nichts verändert hat, steckt unter der Haube neue Hardware. Microsoft verspricht für die neue Generation eine um bis zu 50 % höhere Leistung. Dafür sollen unter anderem Intel-Prozessoren der 10. Core-Generation sorgen, die als 15-W-Versionen eingesetzt werden. Während das kleinere Modell standardmäßig auf den Intel Core i5-1035G7 setzt und auf einen Core i7-1065G7 aufgerüstet werden kann, wird beim 15-Zoll-Modell grundlegend das i7-Modell genutzt.

Auch die Grafiksektion wurde gegenüber der zweiten Generation erneuert. Standardmäßig setzt der 13,5-Zöller auf die integrierte IrisPlus-Grafik, es besteht aber die Möglichkeit, auf eine GeForce GTX 1650 Max-Q aufzurüsten. Der 15-Zöller hingegen kommt immer mit einer dedizierten GPU und startet mit einer GeForce GTX 1660Ti. Wer deutlich mehr Render-Leistung benötigt, kann auf eine Quadro RTX 3000 aufrüsten, muss dann aber auch deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Unter der Haube stecken nun bis zu 32 GB an Arbeitsspeicher und eine maximal 1 TB große SSD im 13,5-Zöller. Beim größeren Modell stehen maximal 2 TB zur Verfügung, genaue Angaben zur Geschwindigkeit macht Microsoft aber noch nicht. Hatte das Vorgänger-Modell noch mit zu schwach aufgestellten Netzteilen zu kämpfen, kommt die dritte Generation nun mit einem 127-W-Modell. Ob das in Kombination mit der neuen Quadro-GPU ausreichend ist, wird sich zeigen müssen. Das kleinere Modelle kommt mit 65 W in der i5-Version und 105 W in der i7-Variante.

Alles beim Alten bleibt es bei den genutzt Displays, die Surface-typisch im 3:2-Format daherkommen. Das 13,5-Zoll-Modell löst mit 3.000 x 2.000 Bildpunkten auf und wird mit einem maximalen Kontrast von 1.600:1 angegeben. Das 15-Zoll-Panel löst mit 3.240 x 2.160 Bildpunkten auf und besitzt ebenfalls einen Kontrastwert von 1.600:1. Angaben zur Helligkeit und zur Farbraumabdeckung macht Microsoft leider nicht.

Anschlussseitig stellt Microsoft 2x USB 3.1 Gen2 als Typ A-Schnittstelle und 1x als Typ-C-Port zur Verfügung. Leider verzichtet Microsoft noch immer darauf Thunderbolt 3 zu integrieren. Microsofts eigene Surface-Connect-Schnittstelle darf natürlich nicht fehlen. Weiterhin steht noch ein Klinke-Anschluss bereit.

Das Microsoft Surface Book 3 mit 13,5 Zoll startet bei 1.899 Euro, der 15-Zöller bei 2.699 Euro.

Surface Dock 2 mit vier Typ-C-Anschlüssen

Passend zu seinen neuen Surface-Geräten hat Microsoft heute auch das Surface Dock 2 angekündigt. Das neue Modell soll ein schnelleres Laden und höhere Datenübertragungsraten ermöglichen. Über die beiden Typ-C-Schnittstellen lassen sich zwei 4K-Displays mit 60 Hz betreiben. Darüber hinaus stehen je zwei weitere Typ-C- und Typ-A-Schnittstellen zur Verfügung.

Das neue Surface Dock 2 wird 299,99 Euro kosten.