Die Marktforscher von Mercury Research haben ihren Bericht zu den Marktanteilen bei den x86-CPUs für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Dabei wird unterschieden zwischen Stückzahlen und den berechneten Umsatzanteilen. Verkauft ein Hersteller womöglich weniger, aber dafür hochpreisige Prozessoren, dann wirkt sich dies positiv auf den Umsatzanteil aus.

Erstmals erreicht AMD dabei einen Umsatzanteil von mehr als 40 % bei den Serverprozessoren. Diesen Schwellenwert hat man bei den Desktop-Prozessoren bereits vor einiger Zeit genommen. Im Jahresvergleich kann AMD vorwiegend bei den besagten Desktop-Prozessoren deutlich zulegen. In Prozentpunkten sprechen wir von einem Plus von 14,6.

In allen Bereichen kann AMD dem Konkurrenten Intel Anteile abnehmen – sei es in Stückzahlen oder in Umsatzanteilen. Der Trend der vergangenen Jahre geht also weiter und aktuell ist nicht absehbar, wann AMD an einen Schwellwert herankommen wird, an dem Intel wieder die notwendige Gegenwehr leisten kann.

Der Trend ist in den unterstehenden Grafiken gut erkennbar. Hier haben wir die Daten zu den verkauften Stückzahlen der vergangenen Quartale aufbereitet.