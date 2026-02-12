News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#AMD #Intel #Marktanteil #HWLPro

Marktanalyse

AMD kann Anteile in allen Bereichen weiter ausbauen

Portrait des Authors


AMD kann Anteile in allen Bereichen weiter ausbauen
3

Werbung

Die Marktforscher von Mercury Research haben ihren Bericht zu den Marktanteilen bei den x86-CPUs für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Dabei wird unterschieden zwischen Stückzahlen und den berechneten Umsatzanteilen. Verkauft ein Hersteller womöglich weniger, aber dafür hochpreisige Prozessoren, dann wirkt sich dies positiv auf den Umsatzanteil aus.

Erstmals erreicht AMD dabei einen Umsatzanteil von mehr als 40 % bei den Serverprozessoren. Diesen Schwellenwert hat man bei den Desktop-Prozessoren bereits vor einiger Zeit genommen. Im Jahresvergleich kann AMD vorwiegend bei den besagten Desktop-Prozessoren deutlich zulegen. In Prozentpunkten sprechen wir von einem Plus von 14,6.

In allen Bereichen kann AMD dem Konkurrenten Intel Anteile abnehmen – sei es in Stückzahlen oder in Umsatzanteilen. Der Trend der vergangenen Jahre geht also weiter und aktuell ist nicht absehbar, wann AMD an einen Schwellwert herankommen wird, an dem Intel wieder die notwendige Gegenwehr leisten kann.

Zugehöriges Artikelbild

Der Trend ist in den unterstehenden Grafiken gut erkennbar. Hier haben wir die Daten zu den verkauften Stückzahlen der vergangenen Quartale aufbereitet.

Zugehöriges Artikelbild
Quellen und weitere Links

    Werbung

    #AMD
    #Intel
    #Marktanteil
    #HWLPro
    KOMMENTARE (3)
    Back to top