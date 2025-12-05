Werbung

Einer der größten Medien-Deals ist soeben verkündet worden. Netflix wird den Film- und Seriengiganten Warner Bros. übernehmen. Insgesamt sollen mit Paramount, Netflix und Warner Bros. drei große Unternehmen miteinander verhandelt haben, letztendlich sind sich aber nur Netflix und Warner Bros. einig geworden.

Die Übernahme wird mit einem Gesamtvolumen von 72 Milliarden US-Dollar angesetzt. Je Warner-Bros.-Aktie erhalten diese insgesamt 27,75 US-Dollar, die sich aus 4,50 US-Dollar in Netflix-Aktien und 23,25 US-Dollar an Barauszahlung zusammensetzen. Eine solche Übernahme ist damit aber natürlich noch nicht in trockenen Tüchern. Die Wettbewerbsbehörden müssen einer solchen zustimmen und gerade in diesem Fall bestehen Zweifel, dass der Deal in dieser Form durchgewunken wird.

Die Marktmacht von Netflix würde nicht nur im Streaming-Markt deutlich zunehmen, vor allem Filmschaffende, die ihre Werke gerne in den Kinos sehen, haben laut Variety bereits Bedenken angemeldet. Netflix könnte vermehrt reine Streaming-Filmstarts vorsehen oder die Zeiträume für eine Exklusivität in den Kinos deutlich verkürzen.

Warner Bros. verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an etablierten und kommerziell erfolgreichen Franchises. Das Wizarding World (Harry Potter) ist mit einem Gesamtumsatz von 34,5 Milliarden US-Dollar das wertvollste Franchise des Unternehmens, wobei die Filmreihe allein 9,584 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einnahm. Das Batman-Franchise folgt als zweite größte Marke mit 29,6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Looney Tunes mit 15,9 Milliarden US-Dollar als eines der ältesten und kontinuierlich erfolgreichen Franchises. Das DC Extended Universe erwirtschaftet 7,63 Milliarden US-Dollar, während Superman allein 6,9 Milliarden US-Dollar generiert und das Middle-earth-Universum (The Lord of the Rings und The Hobbit) 6,84 Milliarden US-Dollar einbringt. Weitere bedeutende Filmfranchises sind Mortal Kombat (5,06 Milliarden US-Dollar), Scooby-Doo (4,69 Milliarden US-Dollar) sowie etablierte Klassiker wie The Matrix, Gremlins, Beetlejuice, The NeverEnding Story, The Goonies und das moderne MonsterVerse (Godzilla, King Kong).

Im Bereich der Fernsehserien produziert Warner Bros. Television eine Vielzahl bekannter und erfolgreicher Marken. Das Arrowverse mit Shows wie The Flash (172 Folgen bis 2023), Superman & Lois und Legends of Tomorrow bildet einen bedeutenden Schwerpunkt des DC-Universums, ergänzt durch Gotham Knights. Young Sheldon war eine äußerst erfolgreiche Sitcom mit 141 Folgen von 2017 bis 2024, während Westworld mit 36 Folgen (2016–2022) zu den preisgekrönten Produktionen zählt. Zu den weiteren erfolgreichen Serien-Marken gehört das Conjuring Universe. Das ältere, aber immer noch relevante Franchise The Big Bang Theory generiert einen geschätzten Umsatz von 4,57 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die anhaltende kommerzielle Bedeutung des Serien-Portfolios.