NEWS
#NVIDIA #Quartalszahlen #HWLPro

KI-Blase noch nicht geplatzt

NVIDIA mit weiterem Rekordquartal

Portrait des Authors


NVIDIA mit weiterem Rekordquartal
Die Veröffentlichung der Quartalszahlen von NVIDIA wurden mit großer Spannung erwartet. Viele vermuteten erste Anzeichen dafür, dass der KI-Boom ein Ende gefunden hat. In den vergangenen Wochen wurde vielfach über ein vermeintliches Platzen der KI-Blase spekuliert.

Doch NVIDIAs Zahlen für das dritte Quartal im fiskalischen Jahr 2026 sprechen eine andere Sprache. Mit 57 Milliarden US-Dollar für den Umsatz durchbricht NVIDIA erstmals den Schwellwert von 50 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet zugleich, dass NVIDIA im Vergleich zum Vorjahresquartal um 62 % zulegen kann. Zudem machte NVIDIA einen Gewinn in Höhe von 31,9 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 59 % entspricht.

Wenig überraschend ist das Datacenter-Geschäft das große Treiber für NVIDIAs Wachstum. Alleine die KI-Beschleuniger (und in einem gewissen Anteil sicherlich auch die HPC-Lösungen) machten einen Umsatz von 51,215 Milliarden-US-Dollar. Im vorherigen Quartal waren es 41,096 Milliarden US-Dollar und im Vorjahresquartal 30,771 Milliarden US-Dollar.

Wenngleich sie im Schatten des KI-Geschäfts liegt, erreichte die Gaming-Sparte rund um die GeForce-GPUs im vergangenen Quartal mit 4,287 Milliarden US-Dollar den größten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Im dritten Quartal ging dieser allerdings leicht auf 4,265 Milliarden US-Dollar zurück. Die Schere zwischen dem Datacenter- und dem Gaming-Geschäft ist inzwischen kräftig weit geöffnet.

Für das vierte Quartal erwartet NVIDIA eine weitere Umsatzsteigerung auf 65 Milliarden US-Dollar. Zudem geht NVIDIA davon aus, dass man 2025 und 2026 einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar mit seinen Blackwell- und Rubin-Beschleunigern machen wird. Blackwell Ultra wird aktuell an alle Partner ausgeliefert. Rückstellungen in Form von nicht ausgelieferter Hardware gibt es nicht – jede GPU die hergestellt wird, findet einen Abnehmer.

Ein Anzeichen für eine Abkühlung am KI-Markt gibt es durch NVIDIAs Zahlen also nicht. Allerdings darf man sich zunehmend die Frage stellen, wie die Unternehmen die vielen Milliarden an US-Dollar, die aktuell in die KI-Infrastruktur gesteckt werden, wieder einspielen wollen.

    #NVIDIA
    #Quartalszahlen
    #HWLPro
