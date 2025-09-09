Werbung

Intel wechselt sein Führungspersonal durch, bringt bekanntes Personal in neue Positionen, entlässt altgedientes Personal und besetzt neue Positionen. Zunächst einmal wird Michelle Johnston Holthaus das Unternehmen verlassen. Holthaus war unter anderem zeitweise interimistische Co-CEO nach dem Ausscheiden von Pat Gelsinger und besetzte zuletzt die Position als Produktchefin der Client-Sparte (Client Computing Group, CCG). Ihre Karriere bei Intel umfasste mehr als 30 Jahre.

Ihr Posten wird von Jim Johnson übernommen. Johnson ist schon seit 40 Jahren bei Intel und führte unter anderem die "Technology and Manufacturing"-, Netzwerk- und Kommunikations-Gruppe. Zudem war er Manager zahlreicher Unternehmen und Produktionsstätten von Intel.

Neu bei Intel vorgestellt wird Kevork Kechichian. Er wird die Data Center Group (DCG) leiten und soll die Xeon-Produktserie zu alten Glanzzeiten zurückführen. Kechichian war 30 Jahre bei ARM beschäftigt, war dort Leiter der Entwicklungsabteilung und trieb die Umstellung des Unternehmens von der IP-Lizenzierung auf die Bereitstellung von Full-Stack-Lösungen voran.

Srini Iyengar wird die neue Position der neu geschaffenen Stelle als Leiter der Central Engineering Group übernehmen. Hier wird Iyengar das neue Geschäftsfeld für kundenspezifische Chips (Custom Silicon) aufbauen, um eine breite Palette externer Kunden zu bedienen. Zuvor war Iyengar bei Cadence beschäftigt und schon seit Juni bei Intel.

Bereits im vergangenen Jahr wechselte Naga Chandrasekaran von Micron zu Intel. Er war bereits Leiter von Intel Foundry sowie Chief Technology Officer (CTO) und Chief Operations Officer (COO) und wird dies auch bleiben, seine Rolle wird allerdings auf die Intel Foundry Services ausgeweitet.

Intel erhofft sich dadurch eine stärker integrierte Struktur, die Technologieentwicklung, Fertigung und Markteinführung umfasst, um Kunden besser bedienen zu können. General Manager der Foundry Services bleibt Kevin O’Buckley.