NEWS
Am 11. November

AMD lädt zum Financial Analyst Day

Traditionell lädt AMD in Abständen von acht bis zwölf Monaten zum Financial Analyst Day und gibt dort einen Ausblick auf die Roadmaps der verschiedenen Produktkategorien. In diesem Jahr wird der Financial Analyst Day am 11. November stattfinden.

AMD announced it will host its 2025 Financial Analyst Day on Tuesday, Nov. 11, 2025, in New York City. The event will feature presentations from AMD’s executive leadership team, highlighting the company’s strategy and growth opportunities, innovative product and technology roadmaps and long-term financial plan.
- so AMD in seiner Ankündigung
AMD in aktuell in Vorbereitung gleich zahlreicher neuer Generationen – sowohl bei den Prozessoren, wie auch den KI-Beschleunigern. So hat man erst kürzlich auf dem "Advancing AI 2025"-Event die Instinct-MI350X-Serie vorgestellt, die ab dem zweiten Halbjahr im Handel erhältlich sein wird. Zum Nachfolger Instinct MI400 hat man bereits die ersten Details veröffentlicht. Auf dem Financial Analyst Day könnten weitere folgen.

Auf Seiten der Epyc-Prozessoren ist es aktuell recht still um AMD. Die Turin-Generation befindet sich aktuell auf dem Markt und stellt eine beachtliche Konkurrenz für Intels Xeon-6-Serie dar. Im kommenden Jahr wird der Nachfolger mit dem Codenamen Venice erwartet. Auf dem "Advancing AI 2025"-Event zudem erstmals genannt wurde der Codename der übernächsten Generation Verano.

