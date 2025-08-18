Werbung
Traditionell lädt AMD in Abständen von acht bis zwölf Monaten zum Financial Analyst Day und gibt dort einen Ausblick auf die Roadmaps der verschiedenen Produktkategorien. In diesem Jahr wird der Financial Analyst Day am 11. November stattfinden.
AMD in aktuell in Vorbereitung gleich zahlreicher neuer Generationen – sowohl bei den Prozessoren, wie auch den KI-Beschleunigern. So hat man erst kürzlich auf dem "Advancing AI 2025"-Event die Instinct-MI350X-Serie vorgestellt, die ab dem zweiten Halbjahr im Handel erhältlich sein wird. Zum Nachfolger Instinct MI400 hat man bereits die ersten Details veröffentlicht. Auf dem Financial Analyst Day könnten weitere folgen.
Auf Seiten der Epyc-Prozessoren ist es aktuell recht still um AMD. Die Turin-Generation befindet sich aktuell auf dem Markt und stellt eine beachtliche Konkurrenz für Intels Xeon-6-Serie dar. Im kommenden Jahr wird der Nachfolger mit dem Codenamen Venice erwartet. Auf dem "Advancing AI 2025"-Event zudem erstmals genannt wurde der Codename der übernächsten Generation Verano.