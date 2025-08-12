Werbung

Offenbar deutet sich eine milliardenschwere Übernahme an. Das KI-Startup Perplexity hat ein formelles Angebot gemacht den Chrome-Browser von Alphabet zu übernehmen. 34,5 Milliarden US-Dollar will Perplexity dazu aufbringen. Das Angebot soll einer vermeintlichen Abspaltung zuvorkommen bzw. Alphabet schon einmal einen Ausweg aufzeigen.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat im November 2024 vorgeschlagen, Google zur Abspaltung seines Chrome-Browsers zu zwingen, nachdem ein Bundesrichter im August 2024 festgestellt hatte, dass Google eine illegale Monopolstellung im Suchmaschinenmarkt hält. Der Vorwurf lautet, Chrome sei durch enge Integration mit der Google-Suche ein strategisches Zugangstor, das Wettbewerber benachteiligt. Begleitende vorgeschlagene Maßnahmen umfassen das Verbot exklusiver Standard-Suchvereinbarungen, den erzwungenen Datenaustausch mit Konkurrenten und gegebenenfalls eine Aufspaltung auch von Android. Sollte das Gericht dem zustimmen, könnte Chrome aus Googles Konzern herausgelöst und als komplett eigenständige Einheit geführt werden.

Neben Perplexity soll auch OpenAI an einem Kauf des Chrome-Browsers interessiert sein. Perplexity kann eine solche Summe aber nur mittels externer Investoren stemmen. Mehrere große Investmentfunds sollen die Transaktion unterstützen so Perplexity laut Bloomberg. Sollte der Kauf zustande kommen, erklärt sich Perplexity bereit 3 Milliarden US-Dollar in Chrome und Chromium zu investieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Perplexity durch eine solche Übernahme bzw. Planung auffällt. Anfang des Jahres wollte man den US-Teil von TikTok übernehmen.

Bisher hat sich Google nicht zum Angebot von Perplexity äußern wollen.