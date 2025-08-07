Werbung

Bereits vor einigen Wochen recherchierte Reuters die bisherigen Beteiligungen des neuen CEOs von Intel in zahlreiche chinesische Unternehmen. Grundsätzlich ist dies nicht illegal, zumal nicht im Hinblick auf den Chefposte bei Intel, den Lip-Bu Tan seit dem 12. März 2025 besetzt. Neben der Tatsache, dass Lip-Bu Tan entsprechende Beteiligungen zwischen dem März 2012 und Dezember 2024 erstand, konnte aber keine Beweise gefunden werden, die eine weitere Verfolgung nach sich gezogen hätten.

Nun aber bekommt die Geschichte erneut ans Tagesschlicht, dieses Mal aber wohl mit etwas mehr Nachdruck. Der republikanische US-Senator Tom Cotton hat einen Brief veröffentlicht, in dem er seine Bedenken bezüglich der nationalen Sicherheit äußert.

Darin nimmt er auch Bezug auf das Schuldeingeständnis von Cadence in der vergangenen Woche. Cadence soll über Tochterunternehmen zwischen 2015 und 2021 Produkte und Dienstleistungen im Wert von insgesamt 45,3 Millionen US-Dollar an einen Kunden in China verkauft haben. Zudem sei es anschließend zu einer Übertragung der mit diesen Verkäufen verbundenen Technologie an einen Dritten in China gekommen (Form 8K PDF).

Lip-Bu Tan war von 2008 bis 2021 CEO von Cadence und bis 2023 noch Vorstandsvorsitzender. Cadence hat inzwischen eine Strafzahlung in Höhe von 140,6 Millionen US-Dollar geleistet.

Im Sog des von Cotton veröffentlichten Briefes meldete sich nun auch US-Präsident Trump zu Wort und fordert den sofortigen Rücktritt von Lip-Bu Tan.

Der CEO von INTEL befindet sich in einem schweren Interessenkonflikt und muss unverzüglich zurücktreten. Es gibt keine andere Lösung für dieses Problem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! - so US-Präsident Donald Trump via Truth Social

Das ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck stehende Unternehmen bekommt nun auch von politischer Seite Gegenwind. In welcher Form Intel und der CEO auf die Forderung reagieren wird, bleibt abzuwarten.