Sachin Katti leitet bei Intel seit Anfang 2023 die Network-and-Edge-Group (NEX) und hat an Mitarbeiter und enge Kunden in einem Memo verkündet, dass Intel die Absicht verfolge, die Netzwerksparte abzuspalten, sodass diese eigenständig agieren soll. Hierfür sollen bereits jetzt Investoren gesucht werden, die gute Aussichten für das neue, eigenständige Unternehmen und ihre finanziellen Mittel dort gut aufgehoben sehen. Zuvor gab es bereits vereinzelte Gerüchte, dass es zu einer Abspaltung der Netzwerk-Sparte kommen könnte, diese wurden somit nun von offizieller Seite her bestätigt.

Das Memo von Sachin Katti wurde von einem Intel-Sprecher selbst bestätigt. Dieses Statement wurde gegenüber der Webseite crn.com übermittelt:



Wir planen, Schlüsselelemente unseres Netzwerk- und Kommunikationsgeschäfts als eigenständiges Unternehmen zu etablieren und haben mit der Suche nach strategischen Investoren begonnen. Wie Altera werden wir ein Ankerinvestor bleiben, der es uns ermöglicht, von zukünftigen Aufwärtstrends zu profitieren, während wir das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Stärkung unseres Kernproduktportfolios und unserer KI-Roadmap, um unsere Kunden besser bedienen zu können. - Intel-Sprecher

Laut Katti wurde kein genauer Zeitplan festgelegt, wann genau die Ausgliederung der NEX-Sparte erfolgen soll, dennoch ist diese Entscheidung bereits in Stein gemeißelt und soll einerseits Intel, aber auch den Kunden selbst zugutekommen. Dies ist seitens Intel als erforderliche Sparmaßnahme wahrzunehmen, um sich auf die Kern-Produkte, wie eben die Prozessoren, zu konzentrieren. Sachin Katti versicherte den Netzwerk-Kunden jedoch, dass die Qualität des Services und des Supports unverändert bleibe. Erst in der letzten Woche hatte man umfangreiche Sparmaßnahmen verkündet.