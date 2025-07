Werbung

NVIDIA hat als erstes Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreicht und sich damit an die Spitze der wertvollsten börsennotierten Konzerne gesetzt. Der aktuelle Boom rund um Künstliche Intelligenz treibt den Aktienkurs des Chipherstellers in immer neue Höhen. Noch im Februar 2024 überschritt NVIDIA die Marke von zwei Billionen Dollar, im Juni folgte die Drei-Billionen-Grenze. Nun wurde im Juli 2025 kurzzeitig die Vier-Billionen-Marke erreicht, bevor die Aktie am Handelsschluss leicht unter diesem Niveau schloss. Mit einem Tagesgewinn von 1,8 % lag der Kurs bei 162,88 Dollar.

In den vergangenen Jahren hat sich der Aktienwert von NVIDIA außergewöhnlich stark entwickelt. Seit Sommer 2015 ist der Kurs um nahezu 33.500 % gestiegen. Anleger, die damals 1.000 Dollar investierten, konnten ihren Einsatz auf rund 336.000 Dollar steigern. Noch im April 2025 lag die Aktie zeitweise bei unter 87 Dollar, doch seither zeigte die Kurve wieder deutlich nach oben. Allein im laufenden Jahr legte der Kurs um über 21 % zu, nachdem bereits 2023 und 2024 Zuwächse von 240 beziehungsweise 170 % verzeichnet wurden.

NVIDIA profitiert massiv von der Nachfrage nach leistungsfähiger Hardware für KI-Anwendungen. Die leistungsstarken Grafikprozessoren des Unternehmens gelten als essenziell für das Training großer KI-Modelle. Die enorme Nachfrage kommt unter anderem von Tech-Konzernen wie Microsoft, der zu den größten Kunden von NVIDIA zählt. Trotz ihrer Rolle als Profiteur des KI-Trends konnte Microsoft mit seinem Kurszuwachs nicht mit NVIDIA Schritt halten. Dennoch bleibt der Softwarekonzern mit einem Börsenwert von 3,7 Billionen Dollar auf Platz zwei im globalen Ranking. Apple folgt abgeschlagen mit 3,2 Billionen Dollar.

Während NVIDIA neue Rekorde setzt, zeigt sich bei Apple ein gegenteiliger Trend. Der iPhone-Hersteller hat mit Rückgängen im Bereich Künstliche Intelligenz zu kämpfen. Im Vergleich zum Hoch von über 260 Dollar Ende 2024 verlor die Apple-Aktie rund 20 % an Wert. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 211 Dollar. Vor nicht allzu langer Zeit führte Apple noch die Rangliste der wertvollsten Unternehmen an, inzwischen wurde das Unternehmen deutlich von NVIDIA und Microsoft überholt. Das verdeutlicht den Strukturwandel an den Finanzmärkten, in dem die Relevanz von KI-Technologie zum entscheidenden Faktor für wirtschaftlichen Erfolg wird.