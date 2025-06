Werbung

Die Nimbus Innovation Awards – SuperComputing Edition 2025 wurden im Rahmen der ISC 2025 in Hamburg im Bereich High-Performance-Computing und Quantentechnologien bekannt gegeben. Organisiert von der Nimbus Alliance, einem Zusammenschluss führender europäischer B2B-Technologiemedien aus Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Italien, würdigen die Auszeichnungen herausragende Beiträge in insgesamt 13 Haupt- und 3 Sonderkategorien. Insgesamt 124 Unternehmen hatten ihre Technologien eingereicht. Der Auswahlprozess basierte auf redaktioneller Expertise, technischer Evaluation und tiefgehender Branchenkenntnis.

Die Preisträger spiegeln die technologische Spitze der heutigen Rechenleistung wider und decken ein breites Spektrum ab, von der Exascale-Infrastruktur über KI-Beschleunigung bis hin zu Quantensystemen. Die Auszeichnung für die beste Innovation im Bereich Quantum Computing ging an Quantinuum mit dem System Model H2, während IBM für seine Implementierung von qLDPC als bestes Quantum-Softwareprojekt ausgezeichnet wurde. AMD erhielt den Preis für die beste CPU-Innovation mit der Zen-5-Architektur, NVIDIA wurde gleich mehrfach geehrt: für NVLink in der fünften Generation mit NVSwitch als beste GPU-Innovation, für die Blackwell-GPU-Architektur als beste Hardware-Innovation insgesamt sowie als SuperComputing Innovator of the Year.

Weitere Preisträger sind unter anderem HPE mit der PowerEdge-XE8712-Plattform, GigaIO FabreX mit AI Fabric für Konvergenzlösungen, Pure Storage mit dem FlashBlade//EXA für Speicherhardware und Xinnor mit xiRAID für Softwarelösungen im Storage-Bereich. Im Bereich Kühlung wurde ZutaCore mit HyperCool ausgezeichnet, für Netzwerktechnologien ging der Preis an NVIDIA Spectrum-X Photonics. Die Plattform VAST AI OS wurde als beste Datenlösung gewürdigt, Delta mit Power Capacitance Shelves für innovative Stromversorgung, und Schneider Electric für seine AI Factory Digital Twin als beste Infrastruktur-Innovation.

Die Sonderkategorien heben zusätzlich IBM für qLDPC als beste Software-Innovation hervor, während NVIDIA erneut mit Blackwell als beste Hardware-Innovation geehrt wurde. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Supercomputing und dominiert das diesjährige Innovationsranking der Nimbus Alliance. Ziel der Initiative ist es, technologische Spitzenleistungen international sichtbar zu machen und herausragende Fortschritte in der Rechentechnik zu fördern. Die Preisverleihung zeigt, wie tiefgreifend sich das Feld des Hochleistungsrechnens und der Quantentechnologien weiterentwickelt.