Werbung

Auf der Hannover Messe steht in diesem Jahr Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt zahlreicher Innovationen. Auch Microsoft, als starker Investor in diesem Bereich, präsentiert mit dem "Factory Operations Agent" einen neuen KI-gestützten Assistenten, der industrielle Prozesse effizienter gestalten soll. Diese Lösung will es Arbeitskräften ermöglichen, Maschinendaten durch einfache Abfragen in natürlicher Sprache analysieren zu können. Verantwortliche in der Fertigung sollen so Abläufe optimieren, Fehlerquellen schneller identifizieren und Probleme zügiger beheben können. Microsoft sieht in der umfassenden Integration von KI zunehmend einen entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom setzen bereits 42 % der deutschen Industrieunternehmen KI-Technologien in der Produktion ein. Ein weiteres Drittel plant entsprechende Investitionen, insbesondere für die Maschinenüberwachung, Robotersteuerung und Optimierung des Energieverbrauchs. Die Studie zeigt auch, dass 82 Prozent der Unternehmen ebenfalls den Einsatz von Künstlicher Intelligenz als wettbewerbsentscheidend ansehen, während 46 Prozent die Gefahr sehen, dass die deutsche Industrie den globalen Trend verschläft.

Microsoft zählt neben Google, Meta und Amazon zu den führenden Anbietern von KI-Technologien. CEO Satya Nadella hat frühzeitig Milliarden in die Kooperation mit OpenAI investiert. Die Hannover Messe, als größte Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik, bietet mit rund 4.000 Ausstellern aus mehr als 60 Ländern einen umfassenden Einblick in die neuesten Entwicklungen. Neben Künstlicher Intelligenz stehen auch Wasserstofftechnologien, klimaschonende Produktion und die industrielle Transformation im Fokus.