Werbung

Bereits zum Ende der vergangenen Wochen gab es sozusagen einen Musk-internen Deal zwischen dem KI-Unternehmen xAI und dem sozialen Netzwerk X, denn erstgenanntes Unternehmen hat X kurzerhand übernommen. Dies gab Elon Musk auch per X bekannt und nennt darin auch neue Bewertungen für die beiden Unternehmen. So wird xAI mit 80 Milliarden US-Dollar bewertet und übernimmt X bei einer Bewertung von 33 Milliarden US-Dollar (45 Milliarden US-Dollar minus 12 Milliarden US-Dollar an Schulden).

An der Bewertung der beiden Unternehmen in dieser Form gibt es aber große Zweifel. Im Herbst 2022 bezahlte Elon Musk für Twitter 44 Milliarden US-Dollar. Mit der Umbenennung und Neuausrichtung hat die Plattform allerdings massiv an Wert verloren. Auch die Bewertung von Xai mit 80 Milliarden US-Dollar ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Beide Unternehmen sind nicht an der Börse notiert und so ist eine Festlegung in der Bewertung schwierig.

Laut Musk soll xAI bald zu dem führenden KI-Unternehmen werden. Mit Colossus betreibt man zumindest einen der größten KI-Supercomputer weltweit, der von aktuell 100.000 GPU-Beschleunigern auf die doppelte Menge ausgebaut werden soll. Benchmarks zu Grok 3, so der Name des KI-Chatbots von xAI in der aktuellen Version, zeigen allerdings noch einen gewissen Rückstand zu Systemen wie ChatGPT, Gemini oder auch DeepSeek-V3 und R1.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Grok von xAI ist bereits tief in X integriert und somit macht es natürlich Sinn, dass beide Unternehmen hier ineinander aufgehen. Ohnehin fand schon ein gewisser Austausch, auch an Ressourcen, zwischen den beiden Unternehmen statt. Auch zwischen Tesla und xAI hat es bereits einen Austausch in Form von Hardware gegeben, denn für Tesla vorgesehene GPU-Beschleuniger gingen zu xAI.

Die Datensätze von X dürften für das Training von Grok nicht unwichtig sein. Das soziale Netzwerk ist aber nicht erst seit der US-Wahl wohl eher ein politisches Instrument als das es "der Suche nach Wahrheit und der Förderung von Wissen" dient.