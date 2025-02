Werbung

Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat mit Grok 3 die nächste Generation seiner KI-Modelle vorgestellt. Die Modellfamilie Grok 3 umfasst dabei mehrere Varianten, darunter Grok 3 mini, eine optimierte Version mit reduzierter Größe, die laut xAI schnellere Reaktionszeiten bei einer weiterhin hohen Genauigkeit bieten soll. Derzeit ist das Modell noch nicht für die breite Öffentlichkeit verfügbar, die Markteinführung soll jedoch bald erfolgen.

Laut Musk wurde Grok 3 mit zehnmal mehr Rechenleistung als sein Vorgänger trainiert. Das xAI-Rechenzentrum in Memphis soll dafür rund 200.000 GPUs genutzt haben. Interne Tests deuten darauf hin, dass Grok 3 bei Benchmarks wie AIME (mathematische Fähigkeiten) und GPQA (wissenschaftliches Verständnis auf Promotionsniveau) besser abschneidet als Konkurrenzmodelle. Zudem gibt es spezialisierte Varianten wie Grok 3 Reasoning, die mit Selbstverifizierungsmechanismen Fehler reduzieren sollen.

Mit Deepsearch führt xAI zudem ein neues Recherchetool ein, das Daten aus dem Web und von X kombiniert. Diese Funktion ähnelt bestehenden KI-Lösungen, nutzt aber X als zusätzliche Quelle. Während erste Tests insgesamt vielversprechende Ergebnisse zeigen sollen, stammen diese allerdings ausschließlich von xAI selbst, unabhängige Analysen stehen noch aus.

Der Zugang zu Grok 3 wird gestaffelt: X-Premium+-Abonnenten (50 US-Dollar/Monat) erhalten bevorzugten Zugang, während das neue Supergrok-Abo (30 US-Dollar/Monat oder 300 US-Dollar/Jahr) erweiterte Funktionen wie fortgeschrittene Argumentationsfähigkeiten und unbegrenzte Bilderzeugung bietet.

xAI plant außerdem Erweiterungen wie Sprachsynthese und eine Enterprise-API für Grok 3 in den kommenden Wochen. Der Quellcode von Grok 2 soll veröffentlicht werden, sobald Grok 3 stabil läuft. Die Nutzung erfolgt über Grok.com und die Grok-App, die am 28. Februar 2025 erscheinen soll. Allerdings bleibt der Dienst für Nutzer in der EU und Großbritannien vorerst nicht zugänglich.