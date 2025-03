Werbung

Google hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz für 32 Milliarden US-Dollar getroffen. Wiz, gegründet 2020 und mit Hauptsitz in New York, entwickelt cloudbasierte Sicherheitslösungen für Unternehmen. Die Übernahme soll die Sicherheitsfunktionen von Google Cloud stärken, wobei Wiz seine Dienste weiterhin auch für andere Cloud-Anbieter wie AWS und Microsoft Azure anbieten wird. Der Abschluss der Transaktion wird für 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Diese Akquisition ist die größte in der Geschichte von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, und übertrifft den vorherigen Rekordkauf von Motorola Mobility im Jahr 2012 für 12,5 Milliarden US-Dollar. Der vereinbarte Kaufpreis unterstreicht gewissermaßen die Bedeutung von Cybersicherheit in einer Zeit, in der Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Ein bemerkenswertes Merkmal dieser Vereinbarung ist die festgelegte Vertragsstrafe von 3,2 Milliarden US-Dollar für den Fall eines Scheiterns der Übernahme. Diese hohe Summe spiegelt die potenziellen kartellrechtlichen Risiken wider, die mit dem Deal verbunden sind. Unter der aktuellen US-Regierung wird die Transaktion voraussichtlich einer intensiven Prüfung unterzogen, insbesondere da Alphabet in der Vergangenheit bereits mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert war.

Die Übernahme von Wiz erfolgt in einer Phase, in der Alphabet bestrebt ist, seine Position im Cloud-Markt zu stärken. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein verlangsamtes Wachstum in diesem Sektor. Durch die Integration von Wiz hofft Google, seine Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern und sich im Wettbewerb mit anderen Cloud-Anbietern besser zu positionieren.

Es wird erwartet, dass die Übernahme die Sicherheitslösungen von Google Cloud erweitert und Unternehmen dabei unterstützt, ihre Daten in zunehmend komplexen Cloud-Umgebungen zu schützen. Die endgültige Genehmigung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörden steht noch aus, und der Markt beobachtet gespannt die weiteren Entwicklungen.