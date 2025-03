Werbung

Die Computex wird in diesem Jahr etwas früher, vom 20. bis 23. Mai, in Taiwan stattfinden und Hardwareluxx wird natürlich wieder vor Ort sein. Nun verkündet das TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) als Organisator der Computex, dass NVIDIA in Form des CEO Jensen (Jen-Hsun) Huang am Vortag, dem 19. Mai um 11:00 Uhr Ortszeit, im Taipei Music Center eine Keynote abhalten wird.

Der Hype im Huang war bereits im vergangenen Jahr gigantisch. Sobald der in Taiwan geborene Huang irgendwo auftauchte, bildete sich eine Menschtraube. Sein Messerundgang führte dazu, dass einzelne Messestände zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besucht werden konnten. Die Keynote war überlaufen, der Erkenntnisgewinn aus zwei Stunden jedoch eher mäßig.

Zunächst einmal steht kommende Woche die GTC als Hausmesse von NVIDIA an. Hier wird man sich auf den Datacenter-Bereich konzentrieren. Welche Themen auf der Computex im Fokus stehen werden, bleibt abzuwarten. Womöglich spielt dann der ARM-SoC für Notebooks eine Rolle.