Nachdem der Bitcoin-Kurs zuletzt Anfang November mit 75.000 US-Dollar einen neuen Höchststand markiert hatte, hat er in der Nacht zum Donnerstag und damit nicht einmal einen Monat später den nächsten Meilenstein geknackt. Auf einschlägigen Kryptobörsen überschritt der Bitcoin-Kurs erstmals die symbolträchtige Marke von 100.000 US-Dollar und wurde somit sechsstellig. Damit hat sich der Kurs im Jahresverlauf mehr als verdoppelt. Ins Jahr gestartet war der Bitcoin bei knapp über 42.000 US-Dollar, seine Tiefststände markierte er bei ca. 38.500 US-Dollar. Auch zuletzt war die Volatilität hoch, teilweise rutschte der Kurs und mehrere tausend US-Dollar an einem einzigen Tag nach oben oder unten.

Der größte Kurstreiber waren wieder einmal mehr die Bitcoin-Spot-ETFs aus den USA, die nach Jahren des Wartens und zahlreicher regulatorischer Hürden zu Beginn des Jahres durch die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC genehmigt wurden. Sie machen es vor allem institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Hedgefonds und Versicherungen leichter, in den Bitcoin zu investieren – ohne die Hürden bei der Verwahrung oder der direkten Marktinteraktion. Zeitweise flossen binnen eines Tages mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar in diese Produkte, täglich waren es mehrere hundert Millionen US-Dollar. Das erhöhte den Kaufdruck und schmälerte das Angebot an den Börsen. Es sind mitunter die wertvollsten ETFs am Markt.

Mit dem jüngsten Kursanstieg kommt Bitcoin auf eine Marktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar und rutschte damit auf den siebten Platz der weltweit wertvollsten Assets – hinter Gold, aber auch börsennotierten Big-Tech-Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Microsoft, NVIDIA oder Apple. Zuletzt hatte Bitcoin hier sogar Silber überholt.

Die neue historische Wertmarke fällt nur wenige Wochen nach dem 16. Geburtstag der Kryptowährung. Am 31. Oktober 2008 veröffentlichten der oder die anonymen Schöpfer unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto und dem Titel „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ das Bitcoin-Whitepaper. Seitdem hat sich das Netzwerk von einem Nischenprojekt für Nerds, das zunächst überwiegend im Darknet Zuspruch fand, zu einer ernstzunehmenden wirtschaftlichen und technologischen Kraft entwickelt, die von BlackRock und Co., aber auch von kleineren Ländern und mit Blick auf die geplante Staatsreserve auch von den USA weiter vorangetrieben wird.