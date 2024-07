Werbung

Ein schon fast zwei Wochen alter Artikel auf Politico spricht davon, dass Intel seine Großinvestitionen in Frankreich und Italien komplett eingestellt habe. Angekündigt wurde eine größere R&D-Abteilung in Frankreich sowie ein Werk für das Advanced Packaging in Italien zum gleichen Zeitpunkt wie auch die Fab für Deutschland bei Magdeburg. Bereits im März äußerte sich der italienische Minister Urso jedoch, dass Intel "seine Investitionen in Frankreich und Italien aufgegeben oder verschoben" habe.

Nun bestätigte Intel abermals, dass man "seine Investitionen in Frankreich pausiert" habe und begründet dies mit "Wirtschafts- und Marktbedingungen", die sich geändert hätten. Die fehlende politische Unterstützung dürfte eine große Rolle gespielt haben, denn ohne größere Fördersummen hätte Intel keines der Projekte in Angriff genommen.

Damit konzentriert sich Intel in Europa weiterhin auf sein bestehendes Werk in Irland. Ab 2027 sollen dann die modernsten Chips in Magdeburg vom Band laufen. In Polen wir das finale Packaging stattfinden. Ein Advanced Packaging wird es vorerst in Europa nicht geben.