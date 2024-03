Werbung

Es sollte ein gesamteuropäisches Projekt werden, das nun nur teilweise umgesetzt wird. Laut eines Berichts von Reuters hat Intel das Projekt für ein Advanced-Packaging-Werk in Italien gestoppt oder gar gänzlich gestrichen. Zusammen mit der Ankündigung der Fab in Magdeburg verkündete Intel weitere Investitionen.

In Polen wird ein Packaging-Werk entstehen, so viel scheint sicher zu sein. Daneben sollte in Italien ein modernes Packaging-Werk entstehen, in das 4,5 Milliarden Euro investiert werden sollten. Im französischen Plateau de Sacly sollte ein R&D-Center entstehen. Diese beiden Projekte wurden nun offenbar eingestellt. Reuters zitiert den italienischen Minister Urso, dass Intel "seine Investitionen in Frankreich und Italien aufgegeben oder verschoben" haben.

Damit konzentriert sich Intel in Europa weiterhin auf sein bestehendes Werk in Irland. Ab 2027 sollen dann die modernsten Chips in Magdeburg vom Band laufen. In Polen wir das finale Packaging stattfinden. Ein Advanced Packaging wird es vorerst in Europa nicht geben. Auf dem eigenen Foundry-Event IFS Direct Connect zeigte Intel für einigen Wochen seine aktuellen Pläne in der geopolitischen Diversifizierung der Chipherstellung.