Amazon will weitere 8,8 Milliarden in deutsche Cloud-Infrastruktur investieren

Amazon will weitere 8,8 Milliarden in deutsche Cloud-Infrastruktur investieren

Werbung

Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat Amazon weitere Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro in seine Infrastruktur in Deutschland angekündigt. Damit will der Konzern sowohl sein Logistiknetzwerk als auch die Cloud-Infrastruktur hierzulande weiter ausbauen.

Allein 8,8 Milliarden Euro sollen dabei in die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) im Rhein-Main-Gebiet für die AWS Europa (Frankfurt) Region bis 2026 fließen. Die restlichen 1,2 Milliarden Euro gehen dann in die Bereiche Logistik, Robotik und Unternehmenszentralen. "Die Investitionen und neuen Arbeitsplätze richten sich vor allem auf Forschung und Entwicklung, Logistik und den Service für Kundinnen und Kunden", so Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland.

Erst im vergangenen Monat hatte Amazon bekanntgegeben, 7,8 Milliarden Euro in die AWS European Sovereign Cloud zu investieren, bei der es sich um eine unabhängige Cloud für Europa handelt. Deren erste Region in Deutschland wird in Brandenburg eröffnet. Mit der neuen Ankündigung bekräftigt Amazon auch sein geplantes Engagement im Cloud-Bereich und investiert in Deutschland nun insgesamt 17,8 Milliarden Euro. Bereits im Vorfeld sondierte AWS weitere europäische Standorte und erwog laut Reuters eine milliardenschwere Investitionen in den Ausbau seiner Rechenzentren in Italien.

"Die Ankündigung von Amazon, hier in Deutschland in den nächsten Jahren insgesamt rund 17,8 Milliarden Euro investieren zu wollen, ist ein starkes Signal für Deutschland", sagte indes Bundeskanzler Olaf Scholz.

Allein bis Ende des Jahres will das Unternehmen so 4.000 neue Arbeitsplätze in drei neuen Logistikzentren schaffen. In Erfurt (Thüringen) ging es bereits im Mai 2024 los und Großenkneten (Niedersachsen) nahm im August 2023 den Betrieb auf, Horn-Bad Meinberg (Nordrhein-Westfalen) startet den Betrieb im Spätsommer 2024. Damit wird sich die Amazon-Belegschaft bis Jahresende auf annähernd 40.000 Festangestellte in Deutschland erhöhen.

Die Investition sind laut Angaben des Konzerns nötig, um die wachsende Nachfrage nach AWS Diensten in Deutschland zu befriedigen.