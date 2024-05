Werbung

Offenbar bereitet die EU eine weitere Klage gegen Microsoft hinsichtlich potenzieller Wettbewerbsverletzungen vor. Dies will die Financial Times unter Berufung auf drei nicht namentlich genannte Insider erfahren haben. Bereits in den kommenden Wochen könnte die EU-Kommission mit ihrem Vorhaben konkret werden. Dabei soll es um die Kollaborationssoftware Teams gehen, die bereits seit einigen Jahren von der EU im Blick behalten wird. Die Kommission glaubt demnach, dass Microsoft den Wettbewerb trotz vorheriger Zugeständnisse weiterhin untergräbt und damit letztlich aushebelt.

Die Gefahr, dass die EU aktiv gegen Microsoft bezüglich Teams vorgehen könnte, sah der Konzern bereits auf sich zukommen. Schon im Juli 2022 begann die EU mit einer Untersuchung dahingehend, ob die Bündelung der verschiedenen Produkte in der Office-Suite einen negativen Effekt auf den Wettbewerb haben könnte. Angestoßen hatte diese Untersuchung eine Beschwerde des Konkurrenten Slack aus dem Jahr 2020. Slack warf darin Microsoft wettbewerbswidriges Verhalten vor.

Darum entschied sich der Konzern auch vor einigen Wochen dazu, Teams von der hauseigenen Softwaresammlung zu entkoppeln. Offenbar genügt weder der EU noch den Konkurrenten des Konzerns diese Entflechtung. Dementsprechend sollen sich laut dem Bericht auch beide Parteien noch diese Woche zu einem Austausch treffen.

Seitens der Konkurrenz wird dabei weiterhin die schlechtere Kompatibilität mit den restlichen Microsoft-Produkten bemängelt, wodurch ihnen gegenüber Teams ein Nachteil entstehen soll. Der Austausch mit der EU könnte dabei bereits ein Vorzeichen dafür sein, dass eine Klage gegen Microsoft nicht mehr nur theoretischer Natur ist.

Die Frage ist, wie der Konzern darauf reagieren wird. Möglicherweise könnte Microsoft dem Geschehen vorweggreifen und weitere Zugeständnisse einräumen. Sollten diese ausreichend sein, könnte die EU von ihren Plänen ablassen oder diese zumindest vorerst auf Eis legen.