Wie sich seit Februar bereits angedeutet hat, hat Netflix nun erneut seine Preise angehoben. Ab sofort sind alle Streaming-Tarife des Anbieters teurer. Einzige Ausnahme bildet das Angebot mit Werbung. Diese Preiserhöhungen gelten dabei für Neukunden als auch für Bestandskunden, die wohl bald entsprechend informiert werden dürften. Bereits seit Anfang des Jahres kursierten Gerüchte über eine mögliche Preiserhöhung bei Netflix.



Das Premium-Abo von Netflix verteuert sich von 17,99 Euro pro Monat auf nun 19,99 Euro. Mit dem Paket erhalten Kunden einen werbefreien Zugang zu allen Inhalten des Anbieters in 4K-Bildqualität. Inklusive sind ebenfalls HDR und 3D-Surround-Sound. Den Nutzern wird außerdem die Möglichkeit geboten, die Inhalte auf bis zu vier Geräten gleichzeitig zu streamen. Auf bis zu sechs verschiedenen Geräten können die Filme und Serien auch heruntergeladen werden.

Das Standard-Abo hebt Netflix von vormals 12,99 Euro auf 13,99 Euro pro Monat an. Mit dem Tarif können Videos noch in einer Bildschirmauflösung von maximal 1080p gesehen werden. 3D-Surround-Sound ist in dem Pakt schon nicht mehr enthalten. Das gleichzeitige Streamen sowie Herunterladen von Inhalten ist auf nur zwei Geräte beschränkt.

Das für Neukunden nicht mehr erhältliche Basic-Abo verteuert Netflix seinerseits. Offenbar gibt es noch genug Bestandskunden, die von diesem Tarif profitieren. Hier erhöht sich der Preis von 7,99 Euro im Monat auf 9,99 Euro.

Einzig unverändert bleibt der noch recht neue Tarif mit Werbeeinblendungen. Dieser ähnelt im Kern dem Standard-Abo, mit dem Unterschied, dass Nutzer beim Anschauen von Filmen und Serien hier gelegentlich auch Werbeclips zu sehen bekommen. Diese Abo-Variante verbleibt preislich bei 4,99 Euro im Monat.

Video-Streaming ist ein teureres Geschäft und viele Anbieter versuchen derzeit, ihre bisher defizitär laufenden Dienste profitabel zu machen. So begründet Netflix die neuerlichen Preiserhöhungen auch mit hohen Investitionen in den Dienst. Dabei muss Netflix wohl nicht fürchten, dass durch die Preiserhöhung eine signifikante Größe an Kunden sich von dem Unternehmen abwenden wird. Trotz vorheriger Preisanpassungen und Maßnahmen gegen Account-Sharing stiegen die Nutzerzahlen immer weiter.