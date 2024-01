Werbung

Einige Zeit war nicht sicher, wie sich der neue Kurs von Netflix auf die Abonnentenzahlen auswirken könnten. Im letzten Jahr ging der Streaming-Anbieter verstärkt gegen das zuvor beliebte Account-Sharing vor und schuf neue Abonnementoptionen. Daneben beschäftigte sich das Unternehmen auch mit Werbung. So stehen in ausgewählten Märkten nun günstigere Tarife zur Verfügung, die im Gegenzug mit gelegentlichen Werbeunterbrechungen versehen sind. Allem Protest im Netz zum Trotz und düsteren Prognosen der Nutzer, scheint das Konzept von Netflix Früchte zu tragen. Denn die Abonnentenzahlen entwickeln sich sogar besser als es Prognosen von Marktbeobachtern vorhergesagt hatten.

So kann Netflix mittlerweile mehr als 260 Millionen zahlende Abonnenten vorweisen. Dabei kamen allein im zurückliegenden Quartal nochmals 13,1 Millionen neue Kunden hinzu. Analysten haben mit Wachstum gerechnet, aber nicht in diesem Ausmaß. Dabei sah es so aus, als hätte Netflix den Zenit seines Wachstums bereits erreicht. Im Jahr 2022 verlor das Unternehmen nämlich erstmals mehr Nutzer als es akquirieren konnte.

Derweil wird von Investoren sogar die zulange gepflegte Praxis des Account-Sharings als Problem für Wachstum der vergangenen Jahre benannt. Ob sich diese Behauptung stützen lässt ist fraglich. Sicher ist, dass die neuen Tarifmodelle ihren Zweck erfüllen. So sollen nach Angaben des Unternehmens monatlich 23 Millionen aktive Nutzer das Abonnement mit Werbung benutzen.

Um die Monetarisierung des Unternehmens weiter voranzutreiben denkt Netflix zudem über weitere Preiserhöhungen nach. Der Streaming-Anbieter argumentiert diese Gedanken mit weiteren Investitionen in die Verbesserung des Angebots.

Neben dem klassischen Video-Streaming läuft aber auch die Gaming-Sparte des Unternehmens gut an. So soll sich die Nutzung des Angebots im zurückliegenden Jahr gut verdreifacht haben. Allein die im Dezember 2023 hinzugefügten GTA-Spiele GTA 3, Vice City und San Andreas sollen etliche neue Abonnenten angelockt haben.