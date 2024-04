Samsung soll Investitionen in Texas mehr als Verdoppeln wollen

Aktuell ist Samsung bereits kräftig im US-Bundesstaat Texas tätig und baute sein dortiges Engagement mit einer weiteren Fab aus, die 2024 fertiggestellt werden soll und 17 Milliarden US-Dollar kosten wird. Noch nicht offiziell bestätigt wurde, dass Samsung sechs Milliarden US-Dollar aus dem US Chips Act für diesen Fab-Neubau erhalten soll.

Wie das Wall Street Journal nun berichtet, will Samsung in Texas weiter investieren und plant nun mit insgesamt 44 Milliarden US-Dollar für eine zweite Fab sowie ein Werk für Advanced Packaging und eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Damit würde sich die Investitionssumme mehr als verdoppeln.

Eine offizielle Bekanntgabe der Pläne soll am 15. April erfolgen. Dann dürfte auch veröffentlicht werden, wie hoch die Summe ist, die Samsung für den aktuellen Fab-Neubau bekommen wird. Für die weiteren 27 Milliarden US-Dollar wird es Samsung sicherlich auf den einen oder anderen Fördertopf abgesehen haben. Aktuell summieren sich die Investitionen aller Unternehmen in Fabs, bzw. Standorte in den USA auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Erst in dieser Woche hat Sk hynix angekündigt, dass man im US-Bundesstaat Indiana eine Fab für Advanced Packaging und hier vor allem die Herstellung von HBM plane. Eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist ebenfalls vorgesehen. Die Gesamtkosten sollen bei 4 Milliarden US-Dollar liegen – weitaus weniger als das, das Samsung nun offenbar zu verkünden hat.