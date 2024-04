Werbung

Ein Erdbeben der Stärke von 7,2 hat die Ostküste von Taiwan erschüttert. Das Epizentrum lag ein paar Kilometer vor der Küste des Landes. Taiwans Wetterbehörde registrierte die Stärke von 7,2, die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab sogar 7,4 auf der Skala aus. In der zum Epizentrum nächstgelegenen Stadt Hualien soll es einige Schäden an Gebäuden gegeben haben, auch in der Hauptstadt Taipeh war das Beben noch stark zu spüren. Es soll einige Verletzte und sogar Tote gegeben haben.

Der Auftragsfertiger TSMC soll einige Fabs im Hsinchu Science Park evakuiert haben. Die Produktionsstraßen wurden automatisch heruntergefahren – dies berichtet Digitimes. Alle Anlagen im Norden, Süden und dem Zentralbereich der Insel werden aktuell auf Schäden überprüft. In den meisten Fabs soll die Produktion aber in weniger als sechs Stunden wieder anlaufen.

Auch bei UMC sollen die Bänder aktuell stillstehen, was natürlich auch für einige weitere Industriebereiche gelten wird. Der Schienen-Nah- und Fernverkehr wurde eingestellt, soll aber ebenfalls in Kürze wieder aufgenommen werden, wenn die Strecken auf Schäden überprüft wurden.

Taiwan wird immer wieder von Erdbeben getroffen. Bis zu einer gewissen Stärke gehören diese zum Alltag und auch wir haben sie bei den Besuchen zur Computex bereits erleben müssen.

Automatische Sicherheitssysteme stellen gewisse Anlagen und Transportmittel automatisch ab – dies gilt auch für die Halbleiterfertigung. Bei gewissen Prozessschritten kann dies aber problematisch sein und bedeuten, dass teilweise fertiggestellte Wafer nicht weiterverwendet werden können. Die Auswirkungen des heutigen Erdbebens sind aber noch unklar.