Werbung

Apple und Google eint eine Gemeinsamkeit: Beide Konzerne haben beim Thema KI den Anschluss an die Spitze verpasst. Während Microsoft voll auf den aktuellen Branchenprimus von OpenAI setzt, müssen die beiden anderen Tech-Konzerne sehen, wie sie wieder Boden gut machen können. Damit das gelingen kann, sollen Apple und Google über die Lizenzierung von Googles KI Gemini ins Gespräch gekommen sein. Konkret soll Apple bereits planen, diese in sein kommendes Betriebssystem iOS 18 einzubauen, wie es Bloomberg erfahren haben will.

Offenbar steht Apple unter Zugzwang. Denn während Microsoft bereits sehr zielgerichtet die Integration von KI in seinen Produkten vorantreibt und auch Google auf Grundlage des eigenen KI-Modells damit nachziehen wird, schafft es der iPhone-Hersteller nicht mit der aktuellen Entwicklung Schritt zu halten.

So befindet sich zwar ein umfangreiches Sprachmodell mit dem Codenamen Ajax bei Apple in Entwicklung, welches aber laut Einschätzungen von Analysten noch deutlich hinter der Konkurrenz zurückliegt. Da es Apple insofern an einem marktreifen Produkt fehlt, macht die Synergie mit Google durchaus Sinn. Über genaue Modalitäten ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nichts bekannt. Daneben soll Apple Gespräche mit OpenAI führen.

Mit Google Gemini wäre Apple zumindest in der Lage, schnell auf den aktuellen KI-Hype aufzuspringen. Der Konzern müsste so nicht auf die Eigenentwicklung warten, was das Verstreichen kostbarer Zeit bedeuten würde. Das Apple seine Betriebssysteme um KI-Funktionen ergänzen möchte, steht dabei außer Frage.

So attraktiv die Partnerschaft zwischen Apple und Google auch anmutet, so problematisch könnte sie mit Hinblick auf kartellrechtliche Bedenken werden. Denn beide Konzern kumulieren bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt enorme Marktanteile innerhalb ihrer jeweiligen Branche, was zuletzt auch immer wieder die Aufmerksamkeit der Wettbewerbshüter in der EU und den USA auf sich zog.