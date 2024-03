Werbung

Vor einigen Wochen verkündete die TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) bereits, dass Dr. Lisa Su zur Computex 2024 auf der Bühne stehen werde. AMD nutzte die Messe in Taiwan bereits mehrfach für Neuankündigungen. Heute wurde nun bekannt gegeben, dass auch Intels CEO Pat Gelsinger eine Keynote abhalten wird. Die Keynote von Gelsinger soll unter dem Motto "next-generation data center and client computing products" laufen. Womöglich bekommen wir hier also schon einen Ausblick auf Arrow Lake.

Unter einem ähnlichen Motto will AMDs CEO Dr. Lisa Su über "next generation of AMD products" sprechen. Die Keynote von AMD ist für den 3. Juni angesetzt, die von Intel einen Tag später. Wie viel dann tatsächlich konkret zu den kommenden Produkten verraten werden wird, bleibt offen.