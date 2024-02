Werbung

Auf Apple dürfte laut einem Bericht der Financial Times eine erhebliche Strafzahlung zukommen. Ursächlich dafür ist eine kartellrechtliche Untersuchung der Europäischen Kommission. Diese ist zu dem Urteil gekommen, dass Apple systematisch den Wettbewerb behindere. Die Strafzahlung in Höhe von 500 Millionen Euro soll bereits im kommenden Monat offiziell angekündigt werden.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Streaminganbieter Spotify, der sich schon länger durch die Praktiken von Apple benachteiligt sieht. Bereits 2019 reichte dieser eine förmliche Beschwerde bei der EU-Kommission ein. Konkret wirft Spotify dem Tech-Konzern vor, dass dieser Konkurrenz zu seinem eigenen Musik-Streaming-Dienst, Apple Music, durch schlechtere Konditionen beim Zugang zur iOS-Plattform benachteilige. Umgekehrt soll Apple seinen Dienst überdurchschnittlich beworben haben, während Spotify seinerseits nicht über günstigere Zahlungsoptionen innerhalb seiner App aufklären durfte.

Bereits seit 2016 ist es deshalb nicht mehr möglich, Spotify-Abonnements über die App auf iOS-Geräten abzuschließen. Die Zahlungen laufen seither ausschließlich über Apples App Store, der mit 30 % am Umsatz beteiligt werden muss. Dass dies nicht im Sinne eines fairen Wettbewerbs steht, sieht schlussendlich auch die EU so und hält die bisher gängige Praxis für rechtswidrig. Apple steht damit nicht nur eine hohe Strafe von einer halben Milliarde Euro ins Haus, auch das bisherige Verhalten muss der Konzern künftig innerhalb der EU unterlassen.

Apple musste zwar in der Vergangenheit bereits Strafzahlungen an einzelne Mitgliedsstaaten leisten, dies ist allerdings der erste Fall, in dem sich der Konzern direkt mit Brüssel auseinandersetzen musste. Das Urteil steht darüber hinaus im Sinne des neu eingeführten Digital Market Acts (DMA). Gerade Spotify verspricht sich viel von den neuen Regeln und will Abonnements am App Store vorbei auf iOS wieder möglich machen. Auf die angekündigten Öffnungspläne des App Stores seitens Apple reagiert das Unternehmen, zusammen mit viele weitere Konzernen, allerdings scharf.