Werbung

Die beiden Börsenschwergewichte Apple und Microsoft liefern sich seit Jahren einen Kampf um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt. Bereits 2018 und 2021 schaffte es Microsoft, Apple diese Position kurzzeitig abzujagen. Doch in der Branche geht derzeit der Wandel um, er lautet KI. Es ist daher gut möglich, dass Microsoft den bisherigen Platzhirsch dauerhaft vom Treppchen gestoßen hat.

Vergangene Woche zog der Aktienkurs des Redmonder Konzerns an, während der von Apple nachgab. In der Folge erreichte Microsoft eine Marktkapitalisierung von 2,875 Billionen US-Dollar. Apple musste sich mit einem Wert von 2,871 Billionen US-Dollar mit dem zweiten Platz begnügen. Den Unterschied zwischen den beiden Tech-Giganten bilden dabei nur wenige Milliarden US-Dollar. Doch es ist vor allem die Entwicklung, die Microsoft Auftrieb gewährt. Denn der Konzern wächst und wächst.

Dabei spielt dem Konzern der Umstand in die Karten, dass er bereits Einnahmen aus dem KI-Geschäft generieren kann und das, obwohl der Trend erst ganz am Anfang steht. Als Vorteil dürfte sich dabei die Nähe zu OpenAI erweisen, die dem Konzern einen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten gewährt. Die Aussichten sind deshalb vielversprechend. Microsoft treibt die Integration von KI-Features in seine Produkte zudem aggressiv voran. Bald soll der Copilot ein umfänglicher Teil des Windows-Betriebssystems werden. Das (Wachstums-)Potential ist enorm.

Es ist aber nicht nur die Stärke Microsofts, die dem Konzern den Spitzenplatz zukommen lässt. Denn dieser Stärke seht eine Schwäche seitens Apple gegenüber. Der iPhone-Hersteller ist mit dem Verkauf der Smartphones reich geworden. Nach wie vor bildet das Geschäft mit den Premium-Geräten den gewichtigsten Teil des Konzerns.

Allerdings kommt dieses zunehmend an eine Grenze, weshalb Apple stagnierende Gewinne zu vermelden hat. Vor allem das Geschäft in China will nicht wieder die bisher gewohnte Dynamik aufnehmen, es drohen sogar weitere Absatzrückgänge. Viel Neues hat das Unternehmen zudem nicht auf Lager. Zum aktuellen Hype um das Thema KI schweigt der Konzern behaglich, was viele Analysten als Schwäche auslegen.