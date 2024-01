Am 21. Februar wird Intel in San Jose die IFS Direct Connect veranstalten. Dabei wird es sich um eine Konferenz handeln, in der Intel einerseits seine Strategie für die Intel Foundry Services (IFS) weiter ausführen und womöglich weitere Kunden und Partnerschaften verkünden wird. Neben Intel werden Unternehmen wie Synopsys, Cadence, Siemens, Ansys vor Ort sein.

Einen der Vorträge wird Dr. Ann Kelleher halten, die Leiterin der Entwicklungsabteilung. Betitelt ist ihr Vortrag mit "Unveiling Our Roadmap Beyond 5N4Y" – also die Verkündung der Roadmap, die nach dem aktuellen Zeitraum der "Fünf Nodes in vier Jahren"-Strategie (5N4Y) in Kraft treten soll. Bisher hat sich Intel nicht zu dem geäußert, was nach Intel 18A kommen soll. Dies wird nun also am 21. Februar geschehen.

Auf dem IEDM 2023 präsentierte Intel einige technologische Ansätze zur Skalierung der Fertigung. Hier wurde alles nach Intel 18A noch als "Intel Next" bezeichnet. Ebenfalls auf dem IEDM (IEEE International Electron Devices Meeting) sprach TSMC über seine Pläne die über N2 hinausgehen. Auch hier wählt man für die Ångström-Ära die entsprechenden Bezeichnungen A14 und A10.