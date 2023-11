Werbung

Bei OpenAI gibt es personelle Veränderungen. Der bisherige Chef Sam Altman und das Unternehmen gehen fortan getrennte Wege. Altman war das bekannteste Gesicht von OpenAI und zugleich Mitbegründer des Start-ups im Jahr 2015, welches vor allem durch ChatGPT internationale Bekanntheit erlangte und damit den derzeitigen KI-Boom ausgelöst hat. In einer Stellungnahme vom Freitag teilte der Verwaltungsrat des Unternehmens mit, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Gremium nicht durchgängig aufrichtig gewesen sein soll. In der Folge entzog der Verwaltungsrat Altman das Vertrauen.

Solange die Nachfolge noch nicht geklärt ist, soll die derzeitige Technologiechefin Mira Murati vorläufig den frei gewordenen Chefposten übernehmen. Leider konkretisierte der Verwaltungsrat seine Anschuldigungen nicht, was Freiraum für Spekulationen hinterließ. Analysten gehen daher eher davon aus, dass ethische Bedenken zu dem Zerwürfnis geführt haben könnten.

Der Bruch zwischen Altman und OpenAI bleibt zudem nicht folgenlos für das Unternehmen. Denn Greg Brockman, seinerseits ein Mitgründer von OpenAI, reichte in der Folge seine Kündigung ein. Dies äußerte Brockman kurz nach dem Bekanntwerden der Trennung zwischen Altman und dem Unternehmen auf dem Kurznachrichtendienst X. Er glaube demnach immer noch an die Mission, eine künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) zu erschaffen, von der letztlich die gesamte Menschheit profitieren soll.

Der Rauswurf von Altman kam indes überraschend und ohne Vorankündigung. Noch am Donnerstag nahm dieser in San Francisco an einem Treffen im Rahmen des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) teil. Ob, bzw. welche Auswirkungen die Trennung für OpenAI haben wird, ist noch nicht abzusehen. Zuletzt wurde das Unternehmen noch als eines der wertvollsten nicht an der Börse notierten Unternehmen gehandelt. Damit spielt das noch junge Start-up bereits in derselben Liga wie TikTok und Elon Musks Raumfahrt-Unternehmen SpaceX mit.