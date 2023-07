Werbung

Die zwei Tech-Giganten Alphabet und Microsoft haben ihre aktuellen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal, vom 1. April bis zum 30. Juni 2023, veröffentlicht. Beide Konzerne konnte erhebliche Gewinne für sich verbuchen und die in sie gesteckten Erwartungen übertreffen. Zunehmend wichtiger wird auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz für beide Unternehmen. Für seine Leistungen von den Anlegern belohnt, wurde vor allem Alphabet, dessen Aktie nach der Veröffentlichung kräftig zulegen konnte.

Alphabet gelang es in dem besagten Zeitraum 74,6 Milliarden Dollar Umsatz zu generieren. Das wiederum stellt ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar. Der Gewinn fiel mit 18,3 Milliarden Dollar ebenfalls üppig aus. Alphabets Haupteinnahmequelle stellt das Geschäft von Googles Werbeanzeigen dar. Das Geschäft konnte sich nach einem vorausgegangenen Einbruch wieder erholen und legte um rund drei Prozent auf 58,1 Milliarden Dollar zu. Analysten gehen davon aus, das auf den Konzern eine neue Wachstumsphase zukommt, vor allem, weil das Unternehmen zunehmend stärker KI benutzt um seine Werbeangebote zu verbessern. Das Cloud-Geschäft, in dem Alphabet traditionell nicht sehr stark aufgestellt ist, konnte nur einen kleinen Gewinn von 395 Millionen für sich verbuchen. Immerhin verzeichnete Alphabet auch an dieser Front Wachstum.

Für Microsoft endet das Geschäftsjahr im Juni, weshalb es sich um das vierte Quartal des Jahres 2023 für den Konzern handelt. Microsoft konnte vor allem im Cloud-Bereich mit Azure und Intelligent Cloud hohe Einnahmen verbuchen. Die Sparte schaffte es auf einen Gewinn von 10,5 Milliarden Dollar. Insgesamt konnte der Konzern im vergangenen Quartal einen Gewinn von 20,1 Milliarden Dollar generieren. Das stellt ein beachtliches Plus von 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar. Obwohl die Cloud-Sparte des Unternehmens hoch profitabel ist, schaffte sie es nicht neue Wachstumsimpulse zu erzeugen. Das enttäuschte die Anleger. Für beide Konzerne stehen derzeit massive Investitionen in KI-Plattformen im Mittelpunkt.