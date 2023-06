Werbung

Nachdem Intel in der vergangenen Woche angekündigt hat 4,6 Milliarden US-Dollar in Polen für eine neue Montage- und Testeinrichtung zu investieren und die Mega-Fab bei Magdeburg nun ebenfalls in trockenen Tüchern sein soll (eine offizielle Bestätigung steht noch aus), hat zumindest Israels Premierminister Benjamin Netanyahu eine weitere Milliarden-Investition angekündigt.

Für 25 Milliarden US-Dollar soll in direkter Nähe zu den bestehenden Fabs 28 und 38 in Kiryat Gat eine weitere Fabrik entstehen, die ab 2027 Chips fertigen soll. The Times of Israel berichtete darüber und zitiert Benjamin Netanyahu mit der Tatsache, dass dies "die größte Investition aller Zeiten im Staat Israel" sei.

Gefördert wird das Projekt mit 12,8 % durch den Staat Israel, was 3,2 Milliarden US-Dollar bedeuten würde. Die zwei ersten Ausbaustufen in Magdeburg sollen etwa 30 Milliarden US-Dollar kosten und die Gesamtsubventionen sich auf 9,9 Milliarden US-Dollar belaufen – also und 33 % der Gesamtsumme. Deutschland fördert die erste Ansiedlung also deutlich höher als dies in Israel für die dritte aktive Fab der Fall ist.

Welche Fertigungsgrößen Intel in der zukünftigen Fab zum Einsatz bringen wird ist noch nicht bekannt. Aktuell wird in der Fab 28 in 22, 14 und 10 nm gefertigt. Unter anderem kommen die aktuellen Raptor-Lake-Prozessoren von dort. Wir hatten im Herbst des vergangenen Jahres die Gelegenheit die Fab 28, die Baustelle der Fab 38 und das Intel Development Center (IDC) zu besuchen.

In der bereits im Bau befindlichen Fab 38 soll für die Reinräume eine Bauhöhe eingehalten werden, die den Einsatz von High-NA-Belichtungsmachinen zulässt. Welche Fertigungsgrößen Intel in der Fab 38 (Codename Sparrow), die im kommenden Jahr eröffnen soll, einsetzen wird, ist aber noch nicht bekannt. Wikipedia führt 22 nm auf, was aber eher unwahrscheinlich sein dürfte.

Eine offizielle Bestätigung der neue Fab in Israel steht seitens Intel noch aus. Ebenfalls für diese Woche erwartet wird eine finale Entscheidung zur Fab bei Magdeburg.