Prime Video mit Werbung offenbar in Planung

Wie das Wall Street Journal mit dem Verweis auf Insider erfahren haben will, soll wohl auch Amazon über Werbeanzeigen für den eigenen Streaming-Dienst Prime Video nachdenken. Pläne für die Einführung eines werbefinanzierten Angebots für das Streaming-Angebot wären wenig überraschend, denn die Streaming-Branche ist konfrontiert mit einer stetigen Verlangsamung an Neuanmeldungen. Die Abonnenten ihrerseits haben unter der hohen Inflation und gestiegenen Zinsen zu leiden und fangen deshalb an, ihre Ausgaben zu überdenken. Ein üppiges Unterhaltungsprogramm steht bei vielen Nutzern weit oben auf der Liste mit möglichem Sparpotential.

Auch andere Anbieter von digitalen Konsuminhalten haben bereits auf den Rückgang an Wachstum mit der Einführung von Abo-Zugängen mit Werbung reagiert, etwa Netflix erst vor Kurzem. Letztlich geht es Amazon wie alle anderen Anbieter darum, die Generierung von Einnahmen anzukurbeln, um die gestiegenen Kosten für die Produktion neuer Filme und Serien besser decken zu können.

Gänzlich neu wäre es für Amazon Prime Video nicht. Sportübertragungen auf der Plattform werden bereits mit Werbung versehen. Schon in den vergangenen Jahren konnte man beobachten, dass Amazon aggressiver geworden ist, was Werbung vor seinen Sendungen und mit Werbung ausstaffierte Sportübertragungen betrifft.

Die Diskussionen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Werbekunden auf einen generell besseren Zugang zu Premium-Sendungen und -Filmen drängen. Mit den gestiegenen Kosten der Plattforminhaber fallen solche Forderungen allerdings dieser Tage auch deutlich leichter auf fruchtbaren Boden.

Wie genau Amazon den Einfluss von mehr Werbung in das eigene Angebot umsetzten wird, ist zur Zeit noch völlig offen. Die Ideen stecken noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Denkbar wäre eine Art Premium-Ausführung von Prime Video, die von Werbung verschont bleibt, dafür teurer wird, während der normale Tarif mit zusätzlicher Werbung versehen wird.