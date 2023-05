Werbung

Seit dem Erscheinen von ChatGPT hat sich ein regelrechter Goldrausch in Sachen Künstliche Intelligenz etabliert. Während in vielen anderen Technikbranchen immer noch Flaute vorherrscht, bringt das aktuelle Wettrüsten um Hardwareressourcen, für die eigenen KI-Produkte der Tech-Riesen, auch einen Gewinner hervor, NVIDIA. Die enorme Nachfrage nach professionellen GPU-Produkten spiegelt sich daher auch im aktuellen Fiskalquartal des Konzerns, welches von Februar bis Ende April 2023 lief, wieder. Der Umsatz des Unternehmens kletterte in dem Quartal auf 7,19 Milliarden Dollar. Das ist ein respektabler Zuwachs von 19 % gegenüber dem Vorquartal, welcher alle vorangegangenen Erwartungen übertrifft.

Schaut man sich die Zahlen jedoch genauer an, wird allerdings auch eine Trendwende erkennbar. Waren für NVIDIA lange Zeit die auf den Spielemarkt zugeschnittenen GPUs der GeForce-Modelle das stärkste Zugpferd, so fällt dieser Unternehmensbereich immer stärker hinter die Data-Center-Sparte des Konzerns zurück. Mit über 4,28 Milliarden Dollar setzte dieser Konzernbereich soviel Kapital um wie noch nie. Zwar konnte auch der Gaming-Bereich des Konzerns mit 2,24 Milliarden Dollar wieder ein Wachstum gegenüber der vergangen Quartale verzeichnen, die Data-Center-Sparte von NVIDIA eilt trotzdem davon.

Die Sparte Auto wuchs hingegen nur geringfügig, auf 296 Millionen Dollar. Auch die ehemalige Quadro-Sparte, heute Professionel Visualization, verzeichnet nur moderate Zuwächse, auf immerhin 295 Millionen Dollar.

Für das derzeit laufende Geschäftsquartal erwartet der Konzern einen neuen Umsatzrekord, mit schätzungsweise 11 Milliarden Dollar. Diesen Rekord stellte NVIDIA, getrieben durch den vorangegangen Kryptomining-Boom, erst vor einem Jahr auf, mit damals 8,28 Milliarden Dollar.

In der Folge schoss die Aktie des Konzerns in die Höhe und legte im nachbörslichen Handel um 25 % zu.