Zur CES Anfang des Jahres zeigte AMD erstmals den kommenden HPC-Beschleuniger Instinct MI300A basierend auf einer Kombination aus Zen-4-Kernen und der CDNA-3-Architektur. Damals nannte AMD auf der Bühne noch den Namen "Instinct MI300", inzwischen scheint sich aber der Zusatz Instinct MI300A zu etablieren – wobei das "A" für APU stehen dürfte.

In einer Pressemitteilung kündigen das Max Planck Institut und der Datacenter-Ausstatter Atos an, dass die Computing und Data Facility des MPI einen neuen Supercomputer erhalten wird, der auf Hardware von AMD basieren wird. Zum Einsatz kommen sollen BullSequana-XH3000-Racks von Atos, die mit EPYC-Prozessoren auf Basis des Genoa-Designs ausgestattet sind. Insgesamt soll es 768 Nodes mit den Prozessoren geben, wobei davon ausgegangen werden kann, dass zwei CPUs pro Node verwendet werden – AMD beschränkt sich auf 2S-Systeme. Die CPU-Nodes sollen im dritten Quartal an das Max Planck Institut ausgeliefert werden.

Zusätzlich wird das System mit Beschleuniger-Nodes ausgestattet werden. Von diesen soll es 192 geben, die mit Instinct MI300A ausgestattet sind. Über deren genaue Anzahl gibt es aber auch keine weiteren Angaben. Die Installation der Beschleuniger-Nodes soll in der ersten Jahreshälfte 2024 erfolgen. Angaben zur Rechenleistung der CPU- und Beschleuniger-Nodes sowie der Gesamtleistung machen Atos oder das Max Planck Institut nicht.

Aktuell setzt das Max Planck Institut mit dem Cobra getauften System hauptsächlich auf Prozessoren aus dem Hause Intel (Skylake) und Tesla-V100-GPUs von NVIDIA.

Samples der Instinct MI300A sollen ab dem kommenden Quartal zur Verfügung stehen. Der Beschleuniger verwendet, wie bereits zu Beginn erwähnt, Zen-4-Kerne und Chiplets mit CDNA-3-Compute-Architektur. Die Gesamtkomplexität des Chips beläuft sich auf 146 Milliarden Transistoren. Acht HBM3-Speicherchips mit einer Kapazität von 128 GB befinden sich ebenfalls im Package. Weitere Details zum Instinct MI300A werden sicherlich in den kommenden Monaten veröffentlicht.