TSMC hat heute verkündet, dass man neben einer Fabrik im US-Bundesstaat Arizona auch noch eine zweite bauen wird. Die erste soll ab 2024 Chips im N4-Prozess herstellen, die zweite dann ab 2026 solche im N3-Prozess. Beide Fabriken zusammengenommen werden 40 Milliarden US-Dollar kosten und zu einem Teil durch den US-Chips-Act finanziert.

4.500 Arbeitsplätze werden in den beiden Fabriken direkt entstehen, insgesamt etwa 10.000, da sich natürlich auch Zulieferer etc. in der Nähe der Fabriken ansiedeln werden. Beide Fabriken sollen pro Jahr in etwa 600.000 Wafer belichten. Dies entspricht 50.000 Wafer pro Monat und einem Gesamtwert von etwa 40 Milliarden US-Dollar für das komplette Jahr. Zum Vergleich: Eine der vielen Gigafabs in Taiwan bringen es auf bis zu 100.000 Wafer pro Monat und damit auf einen doppelt so hohen Output.

Laut TSMC handelt es sich bei den beiden Fabs um die größte Investition eine ausländischen Unternehmens in Arizona und eine der größten in den USA.