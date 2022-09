MSI Care Plus: Mehr Service für Notebooks, Desktops und Monitore

MSI hat jetzt mit MSI Care Plus ein Servicepaket vorgestellt, mit dem es möglich ist, Garantie-Optionen in Anspruch zu nehmen, die über die Standard-Produktgarantie hinausgehen. Auf diese Weise können Anwender von umfassender Hardware-Wartung und erweitertem Support durch geschultes Personal profitieren. Somit lassen sich MSI-Geräte noch sorgenfrei nach Ablauf der Standardgarantie nutzen.

Der erweiterte Garantie-Service von MSI Care Plus ermöglicht einen professionellen und unkomplizierten Reparaturservice über den Standard-Garantiezeitraum hinaus mit Vorteilen wie der kostenlosen Abholung defekter Produkte von zu Hause, der Auslieferung gewarteter Produkte und einer fachmännischen Systeminspektion und -optimierung. Außerdem können sich Besitzer von MSI-Notebooks an das MSI-Serviceteam wenden, um während der Reparatur ein Ersatzgerät zu erhalten.

Aufgrund der Ende-zu-Ende-Serviceverwaltung von MSI Care Plus verspricht das Unternehmen an dieser Stelle ein überragendes Kundenerlebnis bei jedem Schritt. Die genannte Serviceverwaltung umfasst einen technischen Premiumsupport. Dieser ist unter anderem über den MSI-Livechat erreichbar. Außerdem können Anwender die MyMSI-App herunterladen. Hier lassen sich zum Beispiel Tickets öffnen oder der Servicestatus abrufen.

MSI Care Plus gilt ausschließlich für Laptops, Desktop-Computer, All-in-One-PCs und Monitore, die vom taiwanischen Unternehmen hergestellt werden. Das genannte Ersatzgerät-Angebot gilt nur für Besitzer eines MSI-Notebooks. Zudem befinden sich einige Teile des MSI Care Plus-Serviceangebots noch in der Entwicklung und werden erst nach ihrer Fertigstellung eingeführt.

“MSI Care Plus soll Käufern ein reibungsloses Produkterlebnis ermöglichen. Wir möchten, dass jeder Benutzer weiß, dass wir uns um sein Anliegen kümmern und dass wir ihn als wichtiges Mitglied der MSI-Familie ansehen. Dieses Konzept spiegelt sich nicht nur in der ständigen Verbesserung unserer Geräte wider, sondern auch in der stetigen Arbeit an unserem Kundenservice.“, erklärt Jacky Chen, Assistant Vice President, Global Customer Service.