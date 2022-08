Gamescom 2022: Veranstalter sind zufrieden

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ist seit Sonntag vorbei und die Veranstalter der gamescom 2022 haben ein erstes Resümee gezogen. Inklusive Hardwareluxx sollen die Veranstaltung über 265.000 Teilnehmer aus rund 100 Ländern besucht haben. 25.000 Tickets gingen an Fachbesucher.

Zusätzlich verfolgten Millionen Menschen weltweit das digitale Programm. Allein bis Samstagabend wurden laut den Verantwortlichen über 130 Millionen Views gezählt, 12 Millionen davon entfielen auf die große Eröffnungsshow der gamescom 2022. Damit bleibt die gamescom trotz des im Vorfeld reduzierten Ticketkontingents aufgrund der Corona-Pandemie das größte Games-Event der Welt. Rund 1.100 Aussteller aus 53 Ländern präsentierten sich auf dem ganzen Kölner Messegelände. 75 % reisten dabei aus dem Ausland an. Bereits kurz nach dem Start der Eröffnungsshow war die gamescom Spitzenreiter in den weltweiten Twitter-Trends. Somit scheint die gamescom selbst nach einer zweijährigen Pause bei den Gamern weiterhin sehr beliebt zu sein.

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse: “Die vielen Partner und das gesamte gamescom-Team haben bei diesem Restart hart dafür gekämpft, dass die gamescom 2022 endlich auch wieder in den Kölner Messehallen stattfinden kann. Weder die Messewirtschaft generell noch die Koelnmesse im Speziellen haben einen einfachen Weg hinter sich. Und trotzdem haben wir es gemeinsam mit allen Ausstellenden geschafft, Hunderttausende Menschen vor Ort und Millionen von Menschen weltweit für die gamescom zu begeistern. Ganz besonders freut mich, dass so viele Besuchende und Ausstellende aus dem Ausland nach Köln gekommen sind, um gemeinsam ihre Leidenschaft für Games zu feiern - die gamescom ist dieses Jahr internationaler denn je. Insgesamt ist das ein klares Zeichen aus Köln in die ganze Welt, dass der Messeplatz Deutschland zurück ist.“

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche: "Endlich ist die gamescom wieder ganz zurück. Trotz der besonderen Herausforderungen für alle Beteiligten in diesem Jahr, konnte man die einzigartige Atmosphäre ab Tag 1 überall spüren. Nach über zwei Jahren mit ausschließlich digitalen Events war die Freude über echte Treffen bei Branche und Community riesig. Insgesamt hat die gamescom 2022 unsere Erwartungen übertroffen: Mit diesem Vor-Ort-Comeback zusammen mit unserem abermals ausgebauten digitalen Angebot sind wir für die hybride erfolgreiche Zukunft der gamescom optimal aufgestellt.“

Auch das gamescom city festival feierte in diesem Jahr ein Comeback. Insgesamt besuchten über 100.000 Menschen die Konzerte auf den Bühnen am Rudolfplatz und Hohenzollernring.

Wie wir bereits in unserem Bericht über die gamescom erwähnt haben, machte sich das Ausbleiben diverser Branchengrößen definitiv bemerkbar. Insbesondere die breiten Gänge in den Hallen waren hierfür ein Indikator.

Ob sich die gamescom im kommenden Jahr wieder normalisieren wird bleibt abzuwarten. Die Veranstalter der Electronic Entertainment Expo (E3) mussten in diesem Jahr die Reißleine ziehen und die Messe absagen. Zwar soll die E3 im Jahr 2023 zurückkehren, ob dies jedoch tatsächlich der Fall sein wird ist ungewiss.